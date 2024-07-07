07 Temmuz 2024 13:56 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 14:15

Antalya'da korkutan yangın! Çok sayıda hava aracı müdahale ediyor

Antalya'da korkutan yangın! Çok sayıda hava aracı müdahale ediyor

Elazığ’da yangın paniği: Vatandaşlar ve ekipler seferber oldu!

Elazığ’da yangın paniği: Vatandaşlar ve ekipler seferber oldu!

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına müdahale edilmeye başlandı.

Murtuna Mahallesi'nde seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede bazı sera ve bahçelere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediyor.