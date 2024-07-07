Antalya'da korkutan yangın! Çok sayıda hava aracı müdahale ediyor
Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Temmuz 2024 13:56 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 14:15
Antalya'da rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine de sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Çok sayıda hava aracı yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangına müdahale edilmeye başlandı.
Murtuna Mahallesi'nde seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede bazı sera ve bahçelere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı