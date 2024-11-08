Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı'nın oğlu evinin banyosunda vurulmuş halde bulundu!

08 Kasım 2024 22:06 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 22:10

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 17 yaşındaki oğlu, evinde tabancayla yaralanmış halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin sağlık durumunun normal olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Antalya’nın Muratpaşa​ ilçesinde yaşanan olayda CHP​'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın oğlu E.U. (17), evinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Genci kanlar içinde gören aile üyeleri, kendi araçlarıyla yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Bilinci açık bir şekilde hastaneye ulaştırılan E.U., hemen ameliyata alındı. Olayı duyan CHP parti yöneticileri ve belediye çalışanları, hastanenin acil servisine akın ederek beklemeye başladı.

HAYATİ TEKLİKESİ BULUNMUYOR!

Ameliyata alınan E.U.’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Toplantı için İstanbul’da bulunan Başkan Ümit Uysal ise haberi alır almaz ilk uçakla Antalya’ya döndü.

EMNİYET MÜDÜRÜLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI!

Antalya​ Emniyet Müdürlüğü yaşanan olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “8 Kasım 2024 günü bazı sosyal medya hesapları ve basın/yayın organlarında “Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu evinde başından vurulmuş halde bulundu” başlıklı haber ve paylaşımların yapıldığı görülmüştür. 8 Kasım 2024 günü ilimiz Muratpaşa ilçesinde bulunan özel bir hastaneye başından silahla yaralanmış bir şahsın intikal ettirildiğinin öğrenilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda yaralı şahsın E.U.U. olduğu ve intihar girişiminde bulunduğu tespit edilmiş, tedavisinin devam etmekte olduğu belirtilmiştir" denildi.

BAŞKANDAN UYSAL'DAN İLK AÇIKLAMA!

Başkan Uysal da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlu ile ilgili iyi dileklerini ileten, dua eden herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, "Başarılı bir ameliyat geçirdi, önümüzdeki 72 saat çok önemli. Şu an bir baba olarak duygularımı ifade etmem mümkün değil. Kamuoyunun anlayış göstereceğine inanıyor, kalbi bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.