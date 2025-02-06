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Antalya'da orman yangını! Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Şubat 2025 14:12 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 15:12

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir ormanlık alanda yangı çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını söndürmek için ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Antalya'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan yangını kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmeye devam ediliyor. Yangına 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale edildiği bildirildi.

Antalya'da orman yangını! Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor - 2. Resim

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Beydağları Sahil Parkı'nda başlayan orman yangının çıkış nedeni belli oldu. Yangının yüksek gerilim hattında elektrik tellerinin kopması sonucu çıktığı belirlendi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Antalya'da orman yangını! Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor - 3. Resim

EKİPLER BÖLGEYE ULAŞMAKTA ZORLANDI

Öte yandan yola devrilen ağaçlar nedeniyle ekipler, zaman zaman ilerlemekte zorluklar yaşandı. Görevlilerin ağaçları yoldan kaldırması sonrası ekipler yangın yerine ulaşırken iş makinesi ile yollar düzeltildi ve bazı ağaçlar kesildi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da orman yangını! Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor - 4. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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