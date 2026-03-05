Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

Antalya'daki F-16 iddialarına DMM'den açıklama: Gökyüzündeki hareketliliğin kaynağı milli gurur "HÜRJET"

Antalya’da Türk F-16’larının yoğun uçuş yaptığı ve bölgede askeri hareketlilik olduğu yönündeki paylaşımlar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. DDM, duyulan patlama benzeri seslerin HÜRJET projesinin test uçuşları sırasında ulaşılan ses üstü hızlardan kaynaklandığını açıkladı.

Antalya'daki F-16 iddialarına DMM’den açıklama: Gökyüzündeki hareketliliğin kaynağı milli gurur
Antalya'da "Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" yönündeki iddia paylaşımlarının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), sosyal medyadaki spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Antalya'daki F-16 iddialarına DMM’den açıklama: Gökyüzündeki hareketliliğin kaynağı milli gurur "HÜRJET"

"HÜRJET" TEST UÇUŞLARI İCRA EDİLİYOR

Açıklamada, uçuşların tarafından yürütülen yerli ve milli HÜRJET Projesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonun detayları şu şekilde paylaşıldı:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında, "Antalya’da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Bahse konu uçuşlar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında planlanan test faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Antalya Hava Meydan Komutanlığı’ndan kalkışlı olarak deniz sahası üzerinde icra edilen bu test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri yüksek sesler duyulabilmektedir. İddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik söz konusu değildir.

Vatandaşlarımızın toplumda panik ve korku yayma amaçlı paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması; yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur."

İLGİLİ HABERLER
Antalya semalarında HÜRJET rüzgarı esecek: Sonik patlamalara karşı uyarı geldi
DMM'den BAE iddialarına jet cevap! 'Böyle bir açıklama yapılmadı'
#tusaş
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (dmm)
#Hürjet Test Uçuşları
#Antalya Uçuşlar
#Milli Savaş Uçağı
#Gündem
TGRT Haber
