Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Antalya semalarında HÜRJET rüzgarı esecek: Sonik patlamalara karşı uyarı geldi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, Antalya Körfezi'nden Gazipaşa'ya uzanan rotada ses üstü hızlara ulaşarak gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili valilikten vatandaşlara önemli bir uyarı geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Antalya semalarında HÜRJET rüzgarı esecek: Sonik patlamalara karşı uyarı geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 17:37

Valilikten yapılan açıklamada, 23 Şubat-16 Mart tarihlerinde Hava Meydan Komutanlığından kalkışlı olarak Antalya Körfezi'nden 'ya kadar uzanan deniz sahası üzerinde test uçuşları yapılacağı kaydedildi.

Antalya semalarında HÜRJET rüzgarı esecek: Sonik patlamalara karşı uyarı geldi

0:00 41
HABERİN ÖZETİ

Antalya semalarında HÜRJET rüzgarı esecek: Sonik patlamalara karşı uyarı geldi

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Antalya Valiliği, 23 Şubat-16 Mart tarihleri arasında Antalya Körfezi üzerinde yapılacak test uçuşları sırasında süpersonik hızlara bağlı olarak patlama benzeri yüksek sesler duyulabileceğini ve vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini duyurdu.
23 Şubat-16 Mart tarihlerinde Antalya Körfezi'nden Gazipaşa'ya kadar test uçuşları yapılacak.
Uçuşlar sırasında hava araçları zaman zaman ses üstü hızlara ulaşabilecek.
Bu durum, patlama benzeri yüksek şiddetli seslere yol açabilir.
Vatandaşların duyulabilecek şiddetli sesler nedeniyle endişelenmesine gerek yoktur.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Söz konusu uçuşlar sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Buna bağlı olarak patlama benzeri yüksek şiddetli seslerin duyulabileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen tarihler arasında muhtemel meydana gelebilecek şiddetli seslerin bilgimiz dahilinde gerçekleşecek olan uçuşlardan kaynaklanacağından vatandaşlarımızın endişelenmesine mahal yoktur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AKINCI'dan tarihi atış: EREN mühimmatı ile yeni gökyüzünde yeni sayfa
KIZILELMA, ASELSAN teknolojisiyle çok daha caydırıcı! Kritik test tamamlandı
ETİKETLER
#antalya
#güvenlik
#hava kuvvetleri
#gazipaşa
#Valilik Açıklaması
#Test Uçuşu
#Antalya Körfezi
#Ses Üstü Hız
#Test Uçuşları
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.