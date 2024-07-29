Antalya'daki orman yangınında korkutan görüntü: Ekipler son anda kurtuldu

29 Temmuz 2024 02:33 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 02:46

Antalya'nın Serik ilçesinde yangın çıktı! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Antalya'nın Serik ilçesinde yangın çıktı! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Gaziantep Dülükbaba Ormanı'nda çıkan yangını söndürmek için müdahaleler devam ediyor

Gaziantep Dülükbaba Ormanı'nda çıkan yangını söndürmek için müdahaleler devam ediyor

Beş büyük ilde orman yangını: Sondaj aracında başlayan yangın ormana sıçradı, vatandaşlar tahliye ediliyor

Beş büyük ilde orman yangını: Sondaj aracında başlayan yangın ormana sıçradı, vatandaşlar tahliye ediliyor

Antalya’nın Serik ilçesi Yumaklar bölgesinde bugün saat 14.00’te elektrik direğinin devrilmesi sonucu yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, yangının ilk saatlerinde çekilen bir görüntü yürekleri ağza getirdi.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve Serik Belediyesine ait su ikmal aracı ile iş makinesi yangına müdahale ederken birdenbire rüzgarın etkisi ile yükselen alevler ekiplere zor anlar yaşattı.

SANİYELERLE KURTULDULAR

Alevlerin arazöz ve iş makinesine ulaşmasına sadece birkaç metrenin kaldığı o anlarda yaşanan panik görüntülere yansıdı. Olay anı cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.