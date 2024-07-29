Antalya'daki orman yangınında korkutan görüntü: Ekipler son anda kurtuldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 02:33 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 02:46
Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen orman yangınında bir görüntü yürekleri ağza getirdi. Ekipler bir anda yükselen alevlerin içerisinde kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Antalya’nın Serik ilçesi Yumaklar bölgesinde bugün saat 14.00’te elektrik direğinin devrilmesi sonucu yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, yangının ilk saatlerinde çekilen bir görüntü yürekleri ağza getirdi.
Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve Serik Belediyesine ait su ikmal aracı ile iş makinesi yangına müdahale ederken birdenbire rüzgarın etkisi ile yükselen alevler ekiplere zor anlar yaşattı.
SANİYELERLE KURTULDULAR
Alevlerin arazöz ve iş makinesine ulaşmasına sadece birkaç metrenin kaldığı o anlarda yaşanan panik görüntülere yansıdı. Olay anı cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı