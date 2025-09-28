Menü Kapat
20°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Antalya'daki 'rüşvet çarkında' Muharrem İnce detayı! Poşetlerle taşınan paralar, tapu ve lüks araç pazarlıkları

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni ifadeler ortaya çıktı. Muhuttin Böcek ve oğlunun tehditlerle rüşvet aldığını öne süren iş adamları, poşetlerle taşınan milyonlarca TL, tapu ve lüks araç pazarlıklarını itiraf etti. İfade tutanaklarının arasında Muharrem İnce detayı ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Antalya'da rüşvet operasyonunda yaşanan son gelişmeler...

Antalya'daki 'rüşvet çarkında' Muharrem İnce detayı! Poşetlerle taşınan paralar, tapu ve lüks araç pazarlıkları
'ne yönelik ve soruşturmasında yeni ifadeler ortaya çıktı. Poşetlerle milyonca TL'lerin taşınması, tapu ve lüks araç pazarlığına kadar birçok iddia şoke etti.

CEVAP ALAMAYINCA OĞLUNU GÖNDERDİ

Rüşvet iddialarıyla ilgili ifadesinde iş adamı Emin H., ’in kendisini WhatsApp üzerinden arayarak belediye seçimlerinde destek talep ettiğini söyledi. Destek konusunda “olumlu” ya da “olumsuz” bir cevap vermediğini belirten iş adamı, bir süre sonra Böcek’in oğlunun yanına gelerek maddi katkı istediğini aktardı.

Antalya'daki 'rüşvet çarkında' Muharrem İnce detayı! Poşetlerle taşınan paralar, tapu ve lüks araç pazarlıkları

"BUNDAN BÖYLE GÖKHAN NE DERSE ONU YAPACAKSIN”

Bunun üzerine Muhittin Böcek’i arayarak AKM’deki ofisine davet ettiğini anlatan Emin H., Böcek’in kendisine, “Seçim dönemindeyiz, destek olmazsanız seçildikten sonra bunun hesabını sorarım. Tüm işlerin büyükşehirden geçiyor. Bundan böyle Gökhan ne derse onu yapacaksın” dediğini öne sürdü. Görüşmenin ardından Gökhan Böcek’in iş yerine gelerek 1 milyon TL nakit ve 1 milyon TL değerinde 150 yakıt kartı istediğini, ödemeleri siyah poşetlerle elden teslim ettiğini ifade etti.

Antalya'daki 'rüşvet çarkında' Muharrem İnce detayı! Poşetlerle taşınan paralar, tapu ve lüks araç pazarlıkları

"RUHSAT İÇİN 1 MİLYON TL + LAND ROVER ARABA"

İş adamı Emin H., Kepez'de yapmak istediği akaryakıt istasyonunun ruhsatının da rüşvet karşılığı verildiğini ileri sürdü. Emin H., "Serkan T. ve Gökhan Böcek, ruhsatı çıkarabilmek için 1 milyon TL nakit istedi. Ayrıca '07 A ... plakalı Land Rover' aracı Gökhan Böcek'e verilmeden sürecin ilerlemeyeceğini söylediler" dedi. Aracı finansal kiralama yöntemiyle verdiğini, mülkiyeti devretmediğini, daha sonra da icra takibi başlattığını anlatan iş adamı Serkan T.'nin çocuğunun okul masrafı için de ayrıca 1 milyon TL talep edildiğini, bu paranın 600 bin TL'sini Aralık 2024'te, kalanını birkaç gün sonra siyah poşetle elden verdiğini söyledi. Emin H., "Ödemeden bir hafta sonra 7 aydır bekleyen ruhsatım onaylandı" dedi.

Antalya'daki 'rüşvet çarkında' Muharrem İnce detayı! Poşetlerle taşınan paralar, tapu ve lüks araç pazarlıkları

"BABAMIN HABERİ OLMADAN BU ŞEHİRDE KİMSE İŞ YAPAMAZ"

İş adamı Emin H., ifadesini şu sözlerle tamamladı: "Ben herhangi bir suç işlemedim. Baskı ve tehdit altında verdim. Sadece devletime güveniyorum. Antalya'da yaşanan haksızlıkların ortaya çıkması için tüm bildiklerimi aktarıyorum" dedi. Emin H. Gökhan Böcek'in kendisine "Babamın haberi olmadan bu şehirde kimse iş yapamaz" diyerek tehdit ettiğini; kendi seçtiği plancı yerine belediyenin yönlendirdiği ekiple çalışmaya zorlandığını da ileri sürdü.

YOLSUZLUK ÇEMBERİNİ BÖYLE DEŞİFRE ETTİ

Belediyede 25 yıl çalışan eski başkan yardımcısı Tuncay S., rüşvet alışverişinin nasıl işlediğini anlattı. Müteahhitlerden "seçim için" poşetlerle para toplandığını, Güneş Mahallesi kentsel dönüşümünde 3 dükkanın Böcek'e, 2 dükkânın bürokratlara verildiğini, emanet isimler üzerinden daire ve dükkânların devredilerek gizlendiğini açıkladı.

Tuncay S. ifadesinde rüşveti alma düzenini ise şu şekilde anlattı:

"Belediyede işi olan müteahhitlerden 'yardım/bağış' adıyla düzenli para istenir, paralar bazen elden başkana, bazen vakıf/dernek makbuzu ile, bazen de 'kasalık' yaptığı belirtilen yakın çevre kişileri üzerinden yönlendirilirdi."

Antalya'daki 'rüşvet çarkında' Muharrem İnce detayı! Poşetlerle taşınan paralar, tapu ve lüks araç pazarlıkları

"YILLARCA RÜŞVET PARALARINI TOPLADIM"

Tuncay S., bazı isimlerin bu akışlarda aracı/kanal olarak kullanıldığını da belirtti. Ayrıca ifadesinde, büyükşehir döneminde "olağan dışı rant sebebi olan imar planı tadilatları" ve "erken/yüklü hakediş ödemeleri"nin incelenmesi hâlinde rüşvet kaynaklarına ulaşılabileceğini söyledi. Tuncay S., "Yıllarca başkanın talimatıyla rüşvet paralarını topladım, siyah poşetlerle doğrudan kendisine teslim ettim" dedi.

Antalya'daki 'rüşvet çarkında' Muharrem İnce detayı! Poşetlerle taşınan paralar, tapu ve lüks araç pazarlıkları

MUHARREM İNCE DETAYI

Tuncay S.'nin ifadesindeki en dikkat çekici kısım ise, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin oldu. İddiasına göre, Muhittin Böcek kendisini çağırarak CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye yardım yapılacağını, bu nedenle belediye ile işi olan müteahhitlerden 200 bin TL toplamasını istedi. Tuncay S., parayı topladıktan sonra Böcek'in makamına götürdüğünü; burada genç bir kişiyle karşılaştığını, sonradan bunu Muharrem İnce'nin oğlu Salih A. İ. olduğunu öğrendiğini anlattı. Parayı dosya çantasıyla Salih A. İ.'ye verdiğini, onun da yanında bulunan sırt çantasına koyduğunu iddia eden Tuncay S., bu olayın kendisine özellikle gösterildiğini, Böcek'in gözleriyle görmesini istediğini düşündüğünü söyledi. Ayrıca, bu paranın gerçekten seçim yardımı mı yoksa başka bir siyasi vaat karşılığı mı olduğunu bilmediğini; fakat kesinlikle müteahhitlerden toplanan para olduğunu vurguladı.

Antalya'daki 'rüşvet çarkında' Muharrem İnce detayı! Poşetlerle taşınan paralar, tapu ve lüks araç pazarlıkları

"TAPU BENİM ÜZERİME, MALLAR BÖCEK'İN"

ANTEPE eski yöneticisi İsmail E., taşınmaz devirleri üzerinden kurulan düzeni anlattı. İsmail E. 2004'te Kemer'deki 3,5 dönümlük arazinin kendi üzerine geçirildiğini, aslında Böcek'e ait olduğunu, 2016'da Konyaaltı'ndaki Oriza Park Sitesi'nde bir dairenin tapuda kendi adına geçtiğini ama gerçek sahibinin Böcek olduğunu, 2020'de 650 bin TL ödeyerek aldığı evin yine Böcek'e ait olduğunu, 2023'te bir inşaat firmasından alınan 5 dükkânın seçim harcamaları için Böcek ve Serkan T.'ye verildiğini söyledi. İsmail E., "Ben sadece paravanım, tapuda adım var ama mülkler Böcek'e ait" diye konuştu.

