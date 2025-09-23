CHP'li Hasan Mutlu'dan yasak aşklı vurgun! Milyonları sevgilisine aktardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine yönelik başlatılan yolsuzluk, rant ve rüşvet operasyonları dalga dalga büyüyor. Her geçen gün yeni bir skandal daha ortaya çıkıyor.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun sevgilisinin banka hesaplarında yüksek miktarda para hareketleri belirlendiği iddia edildi.

3.5 MİLYON TL'LİK OTOMOBİL Mİ ALDI?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Mutlu'nun sevgilisi olduğu belirtilen ve kendisinden 36 yaş küçük olan Çağla Konat'ın hesap hareketlerini inceledi. MASAK incelemesi neticesinde, Konat'ın banka hesaplarında, Hasan Mutlu'nun Belediye Başkanı olduğu 31 Mart 2024 tarihinden bu yana 5.5 milyon TL'lik para hareketi gerçekleştiği öne sürüldü.

64 yaşındaki Mutlu'dan 36 yaş küçük olan Konat'ın seçimlerden 4 ay sonra ise piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon TL olan lüks bir otomobil satın aldığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' da dahil bir dizi suçtan soruşturma başlatılmış, söz konusu soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

20 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 39 kişi tutuklama, 6 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Savcılık ifadelerinin ardından Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı.

10 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.