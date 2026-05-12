Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik geniş çaplı soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin "arabamgelsin.org", "worldautocar.com" ve "avsaracfilosu.com" gibi sahte internet siteleri açtıkları ve bu platformlarda "araç kiralama" adı altında sahte ilanlar yayımladıkları belirlendi. İlanları görerek iletişime geçen vatandaşlarla, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış ve sık sık değiştirilen hatlar üzerinden görüşen zanlıların, kendilerine çağrı merkezi izlenimi vererek mağdurları aldattıkları tespit edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Araba kiralama sitesiyle 102 milyonluk vurgun yaptılar! Dolandırıcı çetesi şafak baskınıyla çökertildi Gebze merkezli olarak 29 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, sahte araç kiralama siteleri üzerinden "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işleyen bir organize suç örgütü çökertildi. Şüphelilerin "arabamgelsin.org", "worldautocar.com" ve "avsaracfilosu.com" gibi sahte internet siteleri açarak araç kiralama adı altında dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Mağdurlardan kaparo veya ürün bedeli adı altında para toplandıktan sonra, banka hesap zinciriyle paranın izi kaybettirilerek haksız kazanç sağlandığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında ülke genelinde 88 farklı olay aydınlatıldı ve 82 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 102 milyon 537 bin 610 liralık hesap hareketliliği saptandı. Düzenlenen operasyonda 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KAPARO ADI ALTINDA PARA TOPLAYIP İZ KAYBETTİRDİLER

Şüphelilerin yaptıkları telefon görüşmelerinde kapara veya ürün bedeli bahanesiyle para talep ettikleri anlaşıldı. Mağdurların gönderdiği paraların, banka hesapçı ağı kullanılarak transfer edildiği ve bu yolla paranın izinin kaybettirilerek haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ülke genelinde 88 farklı olay aydınlatılırken, olaylara karışan 82 şüpheli tespit edildi. Zanlıların banka hesaplarında yapılan incelemelerde toplam 102 milyon 537 bin 610 liralık hesap hareketliliği olduğu saptandı.

ŞAFAK VAKTİ 29 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik bugün saat 06.30 sıralarında Gebze merkezli olarak aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Diyarbakır'ın da bulunduğu toplam 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Dosya kapsamında incelenen şüphelilerden 2'sinin halihazırda cezaevinde, 2'sinin ise yurt dışında olduğu belirlenirken, firari konumdaki 4 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.