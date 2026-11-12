Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kış lastiği zorunluluğu için artık son 3 güne girildi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte trafikte güvenli sürüşün önemi bir kat daha artarken, doğru lastik seçimi ve bakımı ise hayati bir unsur olarak öne çıkıyor. Gülan Grup Satış Sonrası Hizmetler (SSH) Müdürü Turgay Oluk, Tgrthaber.com editörü Şenay Yurtalan’a yaptığı açıklamada, kış lastiğinin sadece karlı havalarda değil, 7 derecenin altındaki tüm soğuk hava koşullarında neden şart olduğu, AB etiket sınıflarının (A, B, C) önemi, 6 yıllık maksimum raf/kullanım ömrü kuralı ve dört mevsim lastiklerin şehir içi ile şehir dışındaki dezavantajları tüm detaylarıyla anlattı. İşte sürücülere hayat kurtaracak ipuçları ve kış lastiğine ilişkin merak edilen soruların cevapları…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması için son 3 gün: Uzmanından sürücülere hayati uyarılar Kış lastiği zorunluluğuna son 3 gün kala Gülan Grup SSH Müdürü Turgay Oluk, güvenli sürüş için kış lastiği seçimi, kullanım süresi ve bakımıyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Kış lastiğinin sadece karlı havalarda değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü tüm koşullarda kullanılması gerekiyor. Lastik alırken A ve B sınıfı etiketli ürünlerin tercih edilmesi, en son tercih edilecek sınıfın ise C olması öneriliyor. Lastiklerin yasal diş derinliği sınırı 1,6 milimetre olsa da kauçuk yapısının sertleşmesi ve çatlaması sebebiyle maksimum 6 yıl (6 kış dönemi) kullanılması tavsiye ediliyor. Kış lastiklerinin özel bir bakımı bulunmasa da muhafaza edilirken zeminle temas etmemesi, raflarda saklanması ve üzerlerine yük konulmaması gerekiyor. Buzlu zeminlerde lastiğin tutunamayabileceği durumlar için araçta zincir bulundurulması gerektiği ve dört mevsim lastiklerin ağır kış koşullarında kış lastiği performansını karşılayamayacağı ifade ediliyor.

KIŞ LASTİĞİ SADECE KARŞI HAVALARDA MI GEREKLİ?

Kış lastiği; soğuk hava, kar, buz ve ıslak yollarda, lastiğin yere tutunmasının zorlaştığı koşullarda büyük önem taşıyor. Lastiğin yere tutunamaması, fren mesafesini uzatan en büyük etkenlerden bir tanesidir.

Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiği, normal kullanım şartlarında çok iyi bir performans sağlar. Kış lastiği kullanılmadığı durumlarda lastik sertleşir ve yola tutunması zorlaşır. Bu da sürücülerin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesine, fren mesafesinin uzamasına ve kazalara sebep olmaktadır.

Özel kauçuktan üretilen kış lastikleri esnekliğini koruduğu için yol tutuş performansı çok daha sağlıklı olur. Derin kanalları sayesinde karı içine çektiği için kış lastiğinin performansı artar ve fren mesafesi kısalır. Virajlarda ve çekişlerde çok daha sağlıklı kullanım koşulları sağlar.

Aracımıza bindiğimizde hepimiz şoförlüğümüze güveniyoruz. Ancak kullandığımız aracın da güvenli olması gerekiyor. Sonuçta bir can taşıyoruz. Hepimizin canı çok kıymetli, karşı tarafın da canı çok kıymetli. Bu yüzden sadece şoförlüğümüze güvenmemeli, kış lastiğini mutlaka kullanmalıyız.

Kısaca; Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiği için kullanılan kauçuklar, yapısal olarak daha dayanıklı oluyor. Zaten zorunlu olmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Bu kapsamda kış lastiği kullanılması için sadece kar yağması gerekmiyor. Lastiğin yapısının da bozulmaması gerekiyor. Kullanım performansımızı korumak ve trafiği tehlikeye sokmamak adına bu önemli.

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Lastiğin yapısını değiştiren faktörler var. Bunlar, üretiminde kullanılan malzemelerle alakalı. Lastik performansı markalara göre değişkenlik gösterebiliyor ancak üretimde kullanılan malzemenin yapısı da çok önemli.

Şu anda piyasada birinci kalite lastik var, ikinci kalite lastik var. Sonuçta bütçemize göre hareket etmemiz gerekiyor ama bütçemizin elverdiği en iyi ve sağlıklı lastiği seçmeliyiz.

Çok ucuz bir lastik alıp "Nasıl olsa kış lastiği, bununla istediğim gibi karda giderim" diye düşünmemek gerekiyor. Lastiğin yere tutunabilmesi, üzerinde kar işaretinin bulunması ve kaliteli olması mutlaka gerekiyor.

Lastiklerin üzerinde ıslak zemin etiketleri vardır. A ve B sınıfı lastiklerin tercih edilmesi gerekiyor. Bunların üzerinde semboller bulunur. Özellikle A ve B sınıfı etiketlere sahip lastikler tercih edilmeli. Çünkü kalite açısından kış şartlarına daha elverişli lastiklerdir.

Sıfır lastik alırken üzerinde A, B, C, D, E, F şeklinde sınıflandırmalar vardır. Bunlar hem ıslak hem de karlı zeminlerde kullanımı rahatlaştırır. Çünkü lastiğin performansı buna göre belirlenmiştir.

Bunlar arasında en son tercih edilebilecek sınıf C'dir. Yani en azından C sınıfı olması gerekir. Aynı zamanda bu lastikler kışın araç kullanırken yakıt ekonomisi de sağlayacaktır.

KIŞ LASTİKLERİ NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLMELİ?

Normalde lastiklerin üzerinde DOT adı verilen, üretim tarihini gösteren bir kod bulunur. Lastiklerin 10 yılı geçtiğinde artık tamamen eskidiğini ve değiştirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Bunun dışında diş derinliğini sürekli kontrol etmek gerekiyor. Yasal sınır zaten 1,6 milimetredir. Diş derinliği bu seviyenin altına düşene kadar kilometre açısından kullanılabilir.

Fakat şöyle bir durum var: Kış lastiğini her yıl mutlaka kontrol ettirmemiz gerekiyor. Çünkü yapısında çatlak olup olmadığının gözle kontrol edilmesi önemli. Ortalama sağlıklı kullanım süresi açısından uzmanların da önerdiği, bizim de tavsiye ettiğimiz süre 6 yılı geçmemesidir.

Biliyorsunuz, kış lastiklerini yaklaşık 3-4 ay kullanıyoruz. Ardından araçtan çıkarıp beklemeye alıyoruz. Kauçuk malzemenin yapısı zamanla sertleştiği ve yüzeyinde kendiliğinden çatlaklar oluşabildiği için maksimum 6 yıl, yani 6 kış dönemi kullanılmasını öneriyoruz.

KIŞ LASTİĞİ BAKIMI NASIL YAPILMALI?

Kış lastiğinin özel bir bakımı yok. Ancak lastikler bekletilirken uygun bir stok alanında, rafta muhafaza edilmeli. Zeminle temas etmemeleri ve üzerlerine farklı lastiklerin ya da başka yüklerin konulmaması gerekiyor.

Kişilerin kendi garajları varsa lastiklerini yan yana muhafaza etmeleri ve üzerlerini kapatmaları gerekiyor. Çünkü sıcak, soğuk, toz ve kir gibi etkenler lastiklerin kullanım ömrünü kısaltabilir.

Üzerlerine yük koyarsak ve uygun şekilde muhafaza etmezsek 6 yıl kullanabileceğimiz lastiklerin ömrünü daha da kısaltmış oluruz.

Bunun dışında özel bir bakım gerekmiyor. Sadece araç üzerine takıldıklarında balans ayarlarının ve gerekli kontrollerinin yapılması gerekiyor.

KIŞ LASTİĞİ OLUNCA ZİNCİRE GEREK KALMIYOR MU?

Kış lastiği çok önemli. Kullanıcıların araçlarında mutlaka kış lastiği bulunması gerekiyor. Ancak benim önerim, kış lastiğinin yanında araçta zincir de bulundurulmasıdır.

Çünkü bazı koşullarda kış lastiği de sonuçta kauçuk bir malzeme olduğu için zemine tutunamayabilir. Özellikle buzlu zeminlerde, altı buz olan yollarda kış lastiği de yeterli olmayabilir. Bu nedenle sürücülerin araçlarında mutlaka zincir bulundurmasını ve gerektiğinde kullanmasını öneriyorum.

DÖRT MEVSİM LASTİKLER KIŞ LASTİĞİ YERİNE GEÇER Mİ?

Dört mevsim lastikler, kış lastiğinin sağladığı ihtiyacı tamamen, birebir karşılayamayabilir.

Ilıman iklim koşullarında, örneğin İstanbul içerisinde araç kullanıyorsak, uzun yola çıkmayacaksak ya da kış şartlarının çok ağır olmadığı bir yere gideceksek dört mevsim lastiklerin yeterli olacağını düşünüyorum.

Fakat şehirlerarası yollarda neyle karşılaşacağımızı bilemediğimiz için kendimizi tamamen güvence altına alabilmek adına kış lastiği kullanılmasını öneriyorum. Dört mevsim lastikler de elbette işimize yarar ancak ağır kış koşullarında kış lastiğinin sağladığı performansı birebir karşılayamayabilir.