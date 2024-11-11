Aracını yıkadığı sırada bir anda yere yığıldı! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

11 Kasım 2024 23:53 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 23:54

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda aracını yıkayan şahıs fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar müdahalede bulundu ama şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda feci bir olay yaşandı. Aracını yıkarken fenalaşarak yere yığılan 51 yaşındaki Serhat Akgül'ün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Bir vatandaş, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak Akgül'ün hayata tutunması için çaba gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akgül'ü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Akgül'ün kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.