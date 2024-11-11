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Aracını yıkadığı sırada bir anda yere yığıldı! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Kasım 2024 23:53 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 23:54
Aracını yıkadığı sırada bir anda yere yığıldı! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda aracını yıkayan şahıs fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar müdahalede bulundu ama şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda feci bir olay yaşandı. Aracını yıkarken fenalaşarak yere yığılan 51 yaşındaki Serhat Akgül'ün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Aracını yıkadığı sırada bir anda yere yığıldı! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Bir vatandaş, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak Akgül'ün hayata tutunması için çaba gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akgül'ü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Aracını yıkadığı sırada bir anda yere yığıldı! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - 2. Resim

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI 

Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Akgül'ün kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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