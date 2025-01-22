Arızalanan aracını itmek istemişti! Feci şekil can verdi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Ocak 2025 09:49 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:49
İzmir'de yol kenarında arızalanan aracını emniyet şeridine iterek götürmeye çalışan sürücüye, arkadan gelen araç çarptı. Feci kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
İzmir'in Buca ilçesinde Muhammed Taha Akay isimli vatandaş, Buca Otoyolu Batı Girişi'nde arızalanan otomobilini iterek emniyet şeridine çekmeye çalıştı.
Aynı yönde ilerleyen T.T. (28) yönetimindeki araç, Akay'a çarptı. Feci kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, Akay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Akay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kazada yaralanan T.T. hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı