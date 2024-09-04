Arnavutköy’de korku dolu anlar: Otomobil restorana böyle daldı!
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir otomobil restorana daldı. Korku dolu anların yaşandığı olayda 4 kişi yaralandı. O anlar kameralara yansıdı…
İstanbul Arnavutköy’de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan otomobil önce park halindeki araca çarptı, ardından savrularak balıkçı restoranına girdi. 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
PANELVAN MİNİBÜSE ÇARPTI
Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Karaburun Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı inen Zübeyde Ö. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki panelvan minibüse çarptı. Çarpmanın ardından otomobil savrularak ters şekilde yol üzerindeki restorana daldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Kaza sonucu sürücü Zübeyde Ö. ve araçtaki kızları Sevde ve Elif Mina Ö. ile bir restoran çalışanı yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesi ile çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÇEKİCİ İLE ÇIKARTILDI
Otomobil, çekici yardımıyla içeriden çıkarılırken jandarma ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.