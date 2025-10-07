Arnavutköy'de sopalı yol verme kavgası: Saniye saniye kaydedildi

İstanbul Arnavutköy'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücülerden biri, eline aldığı sopayla diğer aracın üzerine yürüdü.

Olay, Sazlıbosna mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen sürücülerden biri, eline aldığı sopayla koşarak diğer sürücünün üzerine gitmeye başladı.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Sinirlerine hakim olamayan sürücünün elindeki sopayla tehditler savurduğu ve küfürler ettiği anlar, diğer aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, sürücünün aracından inip sopayla karşı tarafa yöneldiği, bağırarak küfürler ettiği ve çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.



Polis ekiplerinin olaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.