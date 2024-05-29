ASELSAN'ın üç aylık cirosu yüzde 5 büyüdü! 15.1 milyar TL'ye ulaştı

29 May 2024 11:54 - Güncelleme : 29 May 2024 11:55

Ulusal Staj Programıyla gençlere ASELSAN ve HAVELSAN gibi şirketlerde stajyerlik ve kariyer imkanı sunuluyor

Ulusal Staj Programıyla gençlere ASELSAN ve HAVELSAN gibi şirketlerde stajyerlik ve kariyer imkanı sunuluyor

Türkiye'nin önde gelen Savunma Sanayii şirketlerinden ASELSAN hem havada, hem karada, hem de mavi sularda ülkemizin tam bağımsız olma yolundaki en önemli markalardan biri olmak için gece gündüz çalışıyor.

TARİHİ REKOR KIRDI

ASELSAN'ın ürettikleri ürünlerin başarısını tüm dünya takip ediyor. 2024 yılının ilk üç ayında yaptığı ciro açıklanan şirket geçtiğimiz senenin ilk üç ayına göre yüzde 5 büyüdü. 15.1 milyar TL ciro yapan ASELSAN'ın üç aylık net karı ise 3,4 milyar TL olduğu öğrenildi.

Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı ise yüzde 63 oldu. Bakiye siparişleri 11,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşen ASELSAN, tarihi bir rekor kırdı.

2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "ASELSAN olarak, ihracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte hem milli savunma ekosistemine hem de ekonomimize büyük katkı sağladık. Tarihimizin en yüksek bakiye sipariş rakamına ulaştık. Böylece Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı açısından ilkleri yaşadığımız verimli bir dönemi geride bıraktık. Ana Vatan, Gök Vatan ve Mavi Vatan için geliştirdiğimiz onlarca teknolojiyle, milletimizin geleceğe güvenle bakmasını sağladık.

Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Projesi kapsamında M60T tanklarımızı ASELSAN’ın ileri teknolojisiyle donattık. Üstün aviyonik sistemlerimizle güç verdiğimiz KAAN’ın kanatlanmasına şahitlik ettik.

Ülkemizin ilk milli denizaltı savunma harbi sonarı olan Düşük Frekanslı Aktif Sonar Sistemini (DÜFAS) donanmamıza kazandırdık. Denizlerdeki hakimiyetimize büyük bir güç çarpanı oluşturacak Otonom Sualtı Aracı Deringöz’ün ilk dalışlı testlerini başarıyla tamamladık. Son dönemde MARLİN İnsansız Deniz Aracı, YENER Mayın Tespit Sistemi’ni envantere kazandırdık. MURAD Uçak Burun Radarımızı F-16 platformuna entegre ettik ve test uçuşlarına başladık. TOLUN Güdümlü Mühimmatımızın ilk ihracat sözleşmesini imzaladık. Muadillerine göre daha yüksek performans sağlayan ASELFLIR-500 EO Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sisteminin ilk ihracatını, yıl başında gerçekleştirdik" dedi.

"ASELSAN ÖNEMLİ 3 HEDEFİ VAR"

Akyol, "Geride bıraktığımız dönemde sivil alanda da oyun değiştirici sistemleri ülkemize armağan ettik. Bu kapsamda Mobil Röntgen Cihazımızı (ADR-M100) hastalarımızın kullanıma sunduk. Son olarak ülkemizin en uzun menzilli radarı niteliğindeki Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemini (ALP 300-G) güvenlik güçlerimize teslim ettik. Özetle ülkemizin güvenliği için kritik öneme sahip projeleri bir bir hayata geçirdik. 3 temel vizyonumuz var; Alanında dünyanın en iyi ürünlerini üretmek, Oyun değiştirici teknolojileri geliştirmek ve İhracat odaklı büyümek" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Yurt içinde ve yurt dışında kullanılan 500’den fazla ürünümüzle ASELSAN güvenini perçinliyoruz" diyen ASELSAN Genel Müdürü Akyol, "Bu çalışmalarımız sayesinde Malezya’dan Şili’ye, Polonya’dan BAE’ye kadar çok geniş coğrafyada varlık gösteren küresel bir şirket haline geldik. Ülkemizin aydınlık yarınları için büyük bir sinerjiyle mesai harcamaya, stratejik iş birliklerimizi artırmaya devam edeceğiz. Ürün ve teknolojilerimizde 2030 yılına kadar takip edeceğimiz yol haritalarımızı oluşturduk. Seri üretim kapasitemizi ve yeteneklerimizi artırmak için 400 milyon doları aşan 4 büyük yatırımı başlattık. Hedefimiz ASELSAN’ı dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketinden biri haline getirmek. Yüksek teknolojimizle, kaliteli ve hızlı üretimimizle, ihracat potansiyelimizle bu hedefe ulaşacağız" ifadelerine yer verdi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

ASELSAN, TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile sözleşme değişikliği imzalayarak MİLGEM Savaş Sistemleri Sözleşmesinde, MİLGEM 9-12 gemileri savaş sistemleri ve faydalı yüklerinin sözleşmeye dahil edildiğini bildirdi.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Sözleşme değişikliği kapsamındaki teslimatlar 2025-2027 yılları içerisinde gerçekleştirilecek olup ASELSAN payı 421 milyon 566 bin 822 avrodur." denildi.​​​​​​​

Şirket, 22 Eylül 2023'te TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile MİLGEM 6-8 gemileri için savaş sistemleri tedariki kapsamında, payı ‪205 milyon avro ve ‪2,3 milyar TL tutarında olan bir sözleşme imzalamıştı.