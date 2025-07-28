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Aşırı sıcak alarmı! Devlet dairelerine 2 gün tatil

Aşırı sıcak hava dalgası başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı kavuruyor. İran’ın Buşehr eyaletinde hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aşacağı uyarısının ardından kamu kurumları 29-30 Temmuz günlerinde tatil edildi.

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Aşırı sıcak alarmı! Devlet dairelerine 2 gün tatil
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 09:09

Türkiye'de günlerdir süren bunaltıcı sıcaklar, komşu ülke 'da da etkili oluyor. İran’ın Buşehr eyaletinde hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aşacağı uyarısının ardından kamu kurumları 29-30 Temmuz günlerinde tatil edildi. Buşehr Vali Yardımcısı Ferdin İslamirad "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bu hafta bazı bölgelerde hava sıcaklığı 50 dereceyi aşacak." dedi.

Aşırı sıcak alarmı! Devlet dairelerine 2 gün tatil

ENERJİ TÜKETİMİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

İranlı yetkili, enerji tüketimini yönetmek ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla alınan karar doğrultusunda, tüm kamu kurumlarının 29-30 Temmuz günleri kapalı olacağını kaydetti.

Bugünlerde aşırı sıcakların hüküm sürdüğü ülkede, aralarında başkent Tahran ve Buşehr'in de bulunduğu 14 eyalette yüksek enerji tüketiminin önüne geçilmesi amacıyla 23 Temmuz'da kamu kurumları tatil edilmişti.

Aşırı sıcak alarmı! Devlet dairelerine 2 gün tatil

ELEKTRİK KESİNTİLERİ UYGULANIYOR

İran'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji tasarrufu uygulamaları yaygınlaşmış durumda.

Sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Aşırı sıcak alarmı! Devlet dairelerine 2 gün tatil

Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat uygulanıyor.

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ETİKETLER
#iran
#sıcak hava
#elektrik kesintisi
#Enerji Taksarrufu
#Kamu Kurumları Tatil
#İran Hava
#Gündem
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