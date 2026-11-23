Neyzen ve hayvensever Ferit Yavuz, Sarıyer'de arama çalışmaları devam eden aslan olayına ilişkin kendi görüşlerini aktardı.

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Aslana fısıldayan adam ortaya çıktı! Ney üfleyerek nasıl dost olduğunu anlattı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 146

HABERİN ÖZETİ Aslana fısıldayan adam ortaya çıktı! Ney üfleyerek nasıl dost olduğunu anlattı Neyzen ve hayvansever Ferit Yavuz, Sarıyer'de görülen aslanla ilgili kendi deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı. Ferit Yavuz, Sarıyer'de ormanlık alanda görülen aslanın yakalanması için çalışmalar devam ederken, öncelikle sahibinin bulunup aslana yaklaşmasının daha doğru olacağını belirtti. Yavuz, 2005 yılında baktığı bir aslanla nasıl dostluk kurduğunu anlatarak, ciğer pişirip götürdüğünü ve ney üfleyerek aslanla birlikte vakit geçirdiğini ifade etti. Geçmişte dostluk kurduğu aslanın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Yavuz, aslanın evlerde, parklarda bakılmaması gerektiğini ve büyük bir devlet parkına getirilmesi gerektiğini söyledi. Yavuz, bu aslanın da neyin sesine tutkuluysa dost olabileceğini ve kendisinin de zamanla alışacağını düşündüğünü belirtti.

"ASLANA FISILDAYAN ADAM" OLARAK TANINDI

İstanbul Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda görülen aslanı yakalamak için çalışmalar devam ederken, "aslana fısıldayan adam" olarak bilinen neyzen Ferit Yavuz ilk olarak aslanın sahibinin bulunarak, onun aslana yaklaşmasının daha doğru olacağını belirtti.

ASLANA CİĞER PİŞİRDİ, NEY ÜFLEDİ

2005 yılında baktığı aslanla nasıl dostluk kurduğunu da anlatan Yavuz, duyanların kendisine inanmadığını belirterek, "2005 yılıydı bir yazı gördüm, 'Aslana dikkat, bir şey vermeyiniz' diye yazıyor. Bir baktım aslanın önüne tavuk kemiği atmışlar. Aslana yaramaz. Ben üç kilo ciğer aldım, pişirdim. Suyunu da beraber götürdüm. Camdan attım, yemedi. Bir bana baktı, oraya baktı, dolaştı dolaştı, geldi sonra yedi. Bir daha attım derken. 4-5 ay sürdü, alıştık birbirimize. Oranın müdürüne 'Rami'den bir sporcu ağabey geliyor, aslana dokunuyor' demişler. 'Olmaz öyle şey' demiş. Bana kafesin anahtarlarını verdiler, sen süpür aslanın altını dediler. Küçük kafesi var, kafesine alıyorum onu. Kafese girip 'Ne yapacaksın, yiyecek misin beni?' dedim. Ellerimi uzattım, o da ellerini omuzlarıma koydu. Çok insan dinlemiştir kedi mırmırını. Ben aslan mırmırı dinledim, ney üflüyordum, dinliyordu. Beraber dinliyorduk kafesin içinde son zamanlarda" şeklinde konuştu.

"BAŞKA BİR İNSAN GÖRDÜĞÜ ZAMAN PARÇALAR"

Geçmişte dostluk kurduğu aslanın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Yavuz, "O aslan görüldüğü yerde hemen o sahibini bulup oraya götürsünler. Sahibi ona karşı gelsin. Yoksa başka bir insan gördüğü zaman hayvan tedbir alarak, parçalar. Çünkü doğasında var parçalamak. Önce sahibi gitsin oraya, ne yapacaklarsa yapsınlar, iğne mi yapacaklar. Aslan evlerde, parklarda, bahçelerde filan bakılmaz. Büyük bir devlet parkı olacak. Oraya getirsinler. Ben de gelirim. Bana da 3 ayda, 4 ayda alışır zannederim. Çünkü zaman lazım. Sevgi en büyük dünyada güç, zaman içinde oluyor. Baktığım aslan öldüğü zaman benim ona olan sevgim bambaşkaydı. Akrabalarım için ağlamadım ama onun için hüngür hüngür ağladım. Çok yazık oldu. İnşallah bu aslanın kaderi ona benzemez, sağ salim yakalanır. Biz de mutlu bir şekilde onu ziyaret ederiz. Neyin sesine tutkuluysa dost olur, kucaklaşırız" ifadelerini kullandı.