Aslın felaketinin yıkamadığı tarihi bina yangında kül oldu 

05 May 2024 22:52 - Güncelleme : 05 May 2024 22:54

Hatay'ın Yenişehir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi binada akşam saatlerinde yangın çıktı.

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 200 yıllık tarihi ahşap bina, bir dönem konsolosluk olarak kullanılmıştı ve kısa sürede alev topuna döndü.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken tarihi bina büyük ölçüde zarar gördü ve soğutma çalışmaları gece boyunca devam etti.