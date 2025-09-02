Menü Kapat
31°
Gündem
ASSAN Group devletin gizli belgelerini sızdırdı! Casusluk ağının yaptıkları pes dedirtti

Askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ASSAN Group şirket sahibi Emin Öner'in FETÖ ile bağlantısı ortaya çıktı. Öner'in MKE'nin gizli "Hilâl Projesi" için üretilen 700 tonluk C 4 tipi patlayıcının mühimmatının teslimatını geciktirdiği öğrenilirken, genel müdür Gürcan Okumuş da devletin güvenliğine ilişkin belgeleri çalmakla suçlanıyor. İşte detaylar...

ASSAN Group devletin gizli belgelerini sızdırdı! Casusluk ağının yaptıkları pes dedirtti
Fetullahçı Terör Örgütü () ile irtibatlı oldukları ve faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklandı. Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

ASSAN Group devletin gizli belgelerini sızdırdı! Casusluk ağının yaptıkları pes dedirtti

FETÖ ADINA GİZLİ FAALİYETLER

MASAK raporları, Öner ve çevresinin yurt dışına milyonlarca liralık para transferi yaptığını ve örgüt için "örtülü mali hat" oluşturduğunu ortaya koydu. Öner'in sahibi olduğu ASSAN Group'un, FETÖ adına gizli faaliyetlerin merkezi haline getirildiği öğrenildi.

KRİTİK BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalar ve dijital incelemelerde, devletin güvenliği açısından kritik belgeler de ele geçirildi. Makine Kimya Endüstrisi'ye () ait mühimmat tedarik planları, C4 tipi patlayıcıların üretim süreçlerine ait teknik çizimler, savunma projelerine ilişkin gizli fiyat tabloları, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'ne (SAGE) ait kritik savunma projelerine ait gizlilik dereceli raporların, örgütsel bağlantılar aracılığıyla yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı saptandı.

ASSAN Group devletin gizli belgelerini sızdırdı! Casusluk ağının yaptıkları pes dedirtti

700 TONLUK MÜHİMMATTA SABOTAJ

SABAH'ın soruşturma dosyasında ulaştığı en çarpıcı detay ise Ankara'da yürütülen MKE Kurumu tarafından daha önce yurt dışından ithal edilen ancak gizli "Hilal Projesi" kapsamında Türkiye'de üretilmeye başlanan 700 tonluk C4 tipi tahrip gücü yüksek patlayıcı oldu. Şüphelilerin, bu mühimmatın teslimatını bilerek geciktirdikleri ortaya çıktı. Savcılığa göre bu gecikme, doğrudan Türkiye'nin savunma kapasitesini hedef alan örgütsel niteliği taşıyor. 155 milimetrelik top mermisine ait mühimmatın da üretiminin bilerek geciktirilmesi, devletin terörle mücadelesine sekteye uğratmak olduğu değerlendirildi.

ASSAN Group devletin gizli belgelerini sızdırdı! Casusluk ağının yaptıkları pes dedirtti

Soruşturma kapsamında ASSAN çalışanı şüpheli Mesut Ateş de MKE Barut Fabrikası'nda çalışan Nur Songur'dan gizlilik içeren fotoğraflar WhatsApp üzerinden kendisine atmasını talep etti. Ancak Nur Songur bu talebi reddetti. Olayı derhal tutanak altına alarak üstlerine bildirdi. Böylece örgütün kuruma sızma girişimi boşa çıkarıldı ve ihanet girişimi resmi belgelerle kayıt altına alındı.

TÜBİTAK HATTINDAKİ İHANET

Eski TÜBİTAK SAGE üst düzey yöneticisi Gürcan Okumuş'un, 2024'ten görevden ayrıldıktan sonra kurduğu paravan firmaları ASSAN ile gizlice ortak çalıştırdığı da belirlendi. Okumuş tarafından kritik görevdeki 19 TÜBİTAK çalışanı, ASSAN'a transfer edilerek savunma projelerine dair bilgilerin FETÖ'ye sızması gerçekleştirildi.

ASSAN Group devletin gizli belgelerini sızdırdı! Casusluk ağının yaptıkları pes dedirtti

MKE'NİN GİZLİ BELGELERİ SIZDIRILDI

Casusluk soruşturma dosyasında adı geçen isimlerden biri de eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan oldu. Bir süre önce tutuklanan ve avukat olan Sayhan'ın, Emin Öner ile mühimmat tedarik planları üzerinden temas kurduğu belirlendi.

ASSAN Group devletin gizli belgelerini sızdırdı! Casusluk ağının yaptıkları pes dedirtti

Özellikle MKE'nin patlayıcı sistemleri ve mühimmat projelerine dair gizli belgeler, Sayhan üzerinden Öner'in eline geçti. Savcılık, Sayhan'ın rolünü "örgütün devlet kurumları içindeki kritik bağlantılarından biri" olarak değerlendirdi. Dosyaya göre, FETÖ şebekesi MKE içinden bu tür isimler sayesinde hem teknik bilgiye erişim sağladı hem de devletin projelerini içeriden geciktirme gücü kazandı.

ESKİ PROJE SUBAYI İSTİHBARAT TOPLADI

Kara Kuvvetleri eski proje subayı olarak uzun yıllar görev yapan ancak halen ASSAN çalışanı olarak çalışan Ali Avcı'nın, FETÖ için kritik istihbarat topladığı saptandı. Avcı'nın, MKE Barut Fabrikası'na dair depolama kapasitesi, ham madde miktarları ve üretim süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri raporladığı belirlendi. Bu bilgilerin şüpheli Emin Öner ile paylaşıldığı tespit edildi. Savcılığa göre Avcı'nın faaliyetleri, örgütün stratejik devlet kurumlarına yönelik içeriden bilgi sızdırma planının bir parçasıydı.

