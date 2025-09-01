Menü Kapat
Yöneticileri FETÖ'den tutuklanmıştı! Assan fabrikasını yağmalamaya kalktılar, jandarma 'dur dedi'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Assan Group şirketinin sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklandı. Haberi alan yetkililer, firmanın Gerede'deki fabrikasındaki malzemeleri konteynere yükleyip kaçırma girişiminde bulundu. Durumu gören vatandaşlar hemen jandarmaya haber verdi, olaya müdahale edildi.

İhlas Haber Ajansı
01.09.2025
01.09.2025
soruşturması kapsamında gözaltına alınan Assan Group şirketinin sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şirket sahibi Öner ve genel müdür Okumuş'un gözaltına alınmasına gerekçe olarak "FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri"nin tespit edilmesi gösterilmişti.

Yöneticileri FETÖ'den tutuklanmıştı! Assan fabrikasını yağmalamaya kalktılar, jandarma 'dur dedi'

10 ŞİRKETE KAYYUM

Assan Group Makine Savunma Sanayi A.Ş.'ye bağlı 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu olarak atandı.

Yöneticileri FETÖ'den tutuklanmıştı! Assan fabrikasını yağmalamaya kalktılar, jandarma 'dur dedi'

F-16 savaş uçakları için bomba üreten firmaya kayyum kararının ardından, şirketin Gerede ilçesindeki fabrikasından konteynerlere yüklenen malzemelerin, Nuhören köyüne götürülmek istendiği iddia edildi.

Yöneticileri FETÖ'den tutuklanmıştı! Assan fabrikasını yağmalamaya kalktılar, jandarma 'dur dedi'

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Durumu fark eden vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü alarak ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından, taşınmaya çalışılan malzemeler kontrol altına alınarak fabrikaya geri götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

