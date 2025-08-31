Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

FETÖ irtibatı suçlamasıyla gözaltına alınan Assan Group sahibi Emin Özer ve yöneticisi hakkında karar verildi

FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklandı.

FETÖ irtibatı suçlamasıyla gözaltına alınan Assan Group sahibi Emin Özer ve yöneticisi hakkında karar verildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
19:44
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
19:54

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Assan Group şirketinin sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, ‘silahlı örgütüne üye olmak’ ve ‘askeri ’ suçlarından gözaltına alınmış, Assan Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilen isimler gözaltına alındıktan emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler.

Savcılıktaki işlemleri sonrasında tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderilen Öner ve Okumuş'un ifadeleri alındı. Sulh ceza hakimliği, şüpheli Öner'in FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçlarından, Okumuş'un ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Assan Group şirketinin sahibi Emin Öner gözaltına alındı: 10 şirket hakkında TMSF kayyum olarak atandı
#istanbul
#tutuklama
#fetö
#terör
#gözaltı
#casusluk
#Assan Group
#Gündem
