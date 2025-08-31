FETÖ irtibatı suçlamasıyla gözaltına alınan Assan Group sahibi Emin Özer ve yöneticisi hakkında karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Assan Group şirketinin sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘askeri casusluk’ suçlarından gözaltına alınmış, Assan Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilen isimler gözaltına alındıktan emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler.

Savcılıktaki işlemleri sonrasında tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderilen Öner ve Okumuş'un ifadeleri alındı. Sulh ceza hakimliği, şüpheli Öner'in FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçlarından, Okumuş'un ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.