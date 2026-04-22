Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ataşehir Belediye Başkanı Onursal ADIGÜZEL, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.04.2026 tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."
Ayrıntılar geliyor....