Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ataşehir Belediye Başkanı Onursal ADIGÜZEL, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.04.2026 tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

Ayrıntılar geliyor....