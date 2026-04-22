Gündem
 | Banu İriç

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı rüşvet ve suç işleme amacıyla örgüt kurma suçu soruşturmasında tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in belediye başkanlığı görevinden alındığı açıklandı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 23:18
22.04.2026
saat ikonu 23:25

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet' suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak' suçları nedeniyle tutuklandı.
Tutuklama kararı İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.
İçişleri Bakanlığı, Anayasanın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddesi uyarınca görevden uzaklaştırma kararı aldı.
Görevden uzaklaştırma geçici bir tedbir niteliğindedir.
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ataşehir Belediye Başkanı Onursal ADIGÜZEL, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.04.2026 tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

Ayrıntılar geliyor....

