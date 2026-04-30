Ataşehir Belediyesi'nde gergin seçim! Başkan vekili belli oldu

Son dakika haberi: Gözler, Ataşehir Belediyesi'nde... Bugün görevinden uzaklaştırılan Onursal Adıgüzel'in yerine geçecek ismi belirlemek için belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Gergin geçen ve üç tur süren oylamanın ardından CHP’nin adayı Murat Güneş, Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Öte yandan ikinci ve son turda CHP'li bazı üyelerin AK Parti'nin adayına oy verdiği anlaşıldı. İşte detaylar...

Ataşehir Belediyesi’nde suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “rüşvet almak” iddiaları kapsamında 22 Nisan’da tutuklanan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine geçecek isim bugün belli oldu.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde başkanvekili seçimi için oylama yapıldı.
Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'rüşvet almak' iddiaları kapsamında tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştır.
Ataşehir Belediye Meclisi'nde 26 üye ile çoğunluk CHP'dedir, Cumhur İttifakı'nın ise 12 üyesi bulunmaktadır.
Tutuklu olan Onursal Adıgüzel ve Livan Gür oylamaya katılamamıştır.
Birkan Birol Yıldız'ın meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle yerine yedek üye oy kullanmıştır.
Başkanvekili seçimi oylamasının ilk turunda CHP adayı 23, AK Parti adayı 12 oy almıştır.
İkinci turda CHP adayı 22, AK Parti adayı ise 13 oy almıştır; bu durum CHP'den bir üyenin AK Parti adayına oy verdiğini göstermiştir.
BAŞKAN VEKİLİ BELLİ OLDU

Tansiyonun yüksek olduğu ve üç tur süren oylamanın ardından CHP’nin adayı Murat Güneş, Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Son turda 2 CHP’li meclis üyesinin AK Parti adayı Serdar Orhan lehine oy kullandığı belirlendi.

MECLİSTE ÇOĞUNLUK CHP’DE

Seçimde belediye meclisi üyeleri sandık başına gitti. Mecliste 26 üyeyle çoğunluğu elinde bulunduran CHP’ye karşılık, Cumhur İttifakı’nın 12 üyesi bulunuyor.

OYLAMAYA KATILAMAYACAKLAR

Tutuklu olan Onursal Adıgüzel ile Livan Gür oylamaya katılamayacak. Diğer tutuklu isim Birkan Birol Yıldız ise meclis üyeliğinden istifa ettiği için, yerine yedek üye oy kullanacak.

İLK TUR

  • CHP'nin adayı Murat Güneş: 23 oy
  • AK Parti'nin adayı Serdar Orhan: 12 oy

İKİNCİ TUR

  • CHP'nin adayı Murat Güneş: 22 oy
  • AK Parti'nin adayı Serdar Orhan: 13 oy

İKİ TURDA DA AK PARTİ ADAYINA OY VEREN ÜYELER OLDU

AK Parti ve MHP’li belediye meclis üye sayısı 12. Ancak 2’nci turda AK Parti adayı 13 oy aldı. CHP’den bir üyenin ikinci turda AK Parti’nin adayına oy verdiği anlaşıldı.

2 CHP’li üyenin son turda AK Parti’nin adayına oy verdiği ortaya çıktı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili 3’üncü tur seçiminde tansiyon yükseldi. Meclis üyeleri arasında oy verme sırasında kısa süreli tartışma çıktı.

ÜÇÜNCÜ TUR

  • CHP'nin adayı Murat Güneş: 22
  • AK Parti'nin adayı Serdar Orhan: 14
