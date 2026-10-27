Atatürk ve Türk bayrağına hareket etti! Skandal görüntülerin ardından o öğretmen gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret içerikli paylaşım yapan öğretmen gözaltına alındı.

DERHAL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI GÖZALTINA ALINDI

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Edremit ilçesindeki okulda görev yapan bir öğretmenin sosyal medya hesabında Türk bayrağına ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren kabul edilemez paylaşımlar yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Edremit Kaymakamlığı tarafından hakkında derhal görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.