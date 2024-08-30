Atatürk'e ve seçmene hakaret etmişti! Burak Keleş hakkında soruşturma başlatıldı

30 Ağustos 2024 18:01 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 18:11

Sosyal medya hesabından İstanbul Kartal'da bir çöp konteynerinin önüne geçip CHP'li Kartal Belediyesi'ni hedef alan ve Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

'ATATÜRK'E HAKARET, HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK...'

Vatandaşlara da küfürler yağdıran Burak Keleş'e Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''Atatürk'e hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme'' suçundan soruşturma başlatıldı.

BURAK KELEŞ KENDİNİ SAVUNMUŞTU

Vatandaşlara ve Atatürk'e küfür eden Keleş daha sonra yaptığı açıklamada gelen tepkilere şu şekilde cevap vermişti:

"Bu memlekette hâlâ çöpler toplanmadığı halde veya herhangi bir sıkıntı çektiğimizde bize savunma politikası çizen embesillerle uğraşıyorum. Siz İzmir'de b.k koklarım yine de CHP'den vazgeçmem diyebilirsiniz, siz İstanbul'da lağım yutarım CHP'den vazgeçmem diyebilirsiniz. Siz bunu diyorsunuz diye ben demek zorunda mıyım?

90 yıldır alışmışsınız milletin dinine, imanına, kitabına, peygamberine, Allah'ına, Kuran'ına, bütün değer yargılarımıza, Cumhurbaşkanımıza, herkese küfür etmeyi; sonra da parası karşılığında anasını satabilecek kadar haysiyetini yitirmiş olan çingene suratlı bankamatik sıçanlarıyla, yok bilmem vatandaşıyla, yok bilmem Zafer Partisi'nin köpekliğini yapan bir sosyal medya kuruluşuyla beni paylaşıp, 'Burak Keleş tutuklansın.' Niye, 'küfür etti.' Lan siz bizim Allah'ımıza, kitabımıza küfür ediyorsunuz. Bir tane küfür ettim, 'Ay bize küfür edildi.' Lan siz 90 yıldır küfür ediyorsunuz."