Mustafa Sandal hakareti affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı

28 Ağustos 2024 12:27 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 12:27

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara karşı hukuki mücadele başlattı. Sosyal medya üzerinden kendisine yönelik hakaret içerikli yorumlara karşı avukatlarını devreye sokan Mustafa Sandal, tüm sayfaları incelemeye aldı.

MUSTAFA SANDAL "ŞARKICI BOZUNTUSU" İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDU

Mustafa Sandal’ın avukatları, ünlü şarkıcı hakkında yazılan kötü yorumları detaylı bir şekilde inceleyerek gerekli yasal adımları atmaya başladı. Hareket edenleri bir bir tespit eden avukatlar, B.H. adlı bir sosyal medya kullanıcısının Ocak 2022'de Mustafa Sandal için yaptığı "Şarkıcı bozuntusu" yorumu da savcılığa bildirdi Sandal, bu yorumdan dolayı rencide olduğunu belirterek, hakaret suçundan şikayette bulundu.