Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail'e Türkiye'den tepki! Dışişleri Bakanlığı açıkladı

Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda 31 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, saldırıları kınayarak uluslararası topluma da bölgedeki barış için sorumluluk çağrısı yapıldı.

Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail'e Türkiye'den tepki! Dışişleri Bakanlığı açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 23:54

10 Ekim'de Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin ikinci aşamasına geçilirken İsrail saldırılarını sürdürüyor.

İsrail’in bu sabah Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail'e Türkiye'den tepki! Dışişleri Bakanlığı açıkladı

Gelişmeyle ilgili Türkiye harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında saldırılar kınanırken uluslararası topluma da barıştaki sorumluluğu nedeniyle çağrı yapıldı.

"SALDIRILAR İSRAİL'İN BARIŞ İSTEMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Bakanlığın açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik bugün (31 Ocak) gerçekleştirdiği saldırıları ve sürdürdüğü ateşkes ihlallerini şiddetle kınıyoruz.

Gazze’deki barış sürecinin yeni bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırılar Gazze’de sükunet ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaları tehdit etmekte; İsrail’in bölgede barış istemediğini bir kere daha göstermektedir.

İsrail’in, ateşkesin korunması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz biçimde ulaştırılması başta olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi kararıyla kabul edilen Barış Planı’nın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiğini yineliyoruz.

Uluslararası toplumun, barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesi önem taşımaktadır."

ETİKETLER
#Gündem
