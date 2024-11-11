Aydın'da bomba alarmı! Tren seferleri durduruldu, çok sayıda ekip sevk edildi

11 Kasım 2024 15:57 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 15:58

Aydın'ın Efeler ilçesinde tren raylarına bırakılan şüpheli bir çanta ve peluş oyuncak, ekipleri alarma geçirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tren raylarının üzerinde peluş oyuncak ve sırt çantası gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

DURUM BOMBA İMHA UZMANLARINA BİLDİRİLDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak yaya ve araç trafiği ile tren seferlerini durdurdu ve durumu bomba imha uzmanlarına iletti.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Şüpheli cisimler üzerine Aydın-Denizli seferini yapan trenin de güvenlik gerekçesiyle geçişine izin verilmedi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, şüpheli çantayı fünye ile kontrollü şekilde patlattı.

HERKES RAHAT BİR NEFES ALDI

Çantanın içinden çöp çıkarken, mahalle sakinleri ve tren yolcuları rahat bir nefes aldı. İncelemenin ardından tren seferleri ile bölgedeki yaya ve araç trafiği normale döndü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.