Tgrt Haber
Haberler>Gündem>FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 15:56 - Güncelleme : 19 May 2024 15:57
FETÖ&#039;nün cezaevi yapılanmasına operasyon: 12 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'da FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ Silahlı Terör Örgütünün cezaevi yapılanması ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere maddi fon sağladıkları değerlendirilen 12 şüpheli şahıs Nazilli ve Karacasu ilçelerinde eş zamanlı yapılan operasyon ile yakalandı.

Yapılan ev aramaları sonucunda; 2 adet örgütsel yasaklı yayın, cezaevinde tutuklu bulunan örgüt mensupları tarafından yazılmış mektup, 11 adet cep telefonu ele getirildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...