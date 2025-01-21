Aydın'da işçileri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

21 Ocak 2025 15:54 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 16:31

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin işçilerini toplamaya giden araç uçuruma yuvarlandı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi de yaralandı.

Aydın'ın Nazilli​ ilçesinde sabah saatlerinde zeytin​ toplamaya giden işçileri taşıyan araç​ feci şekilde kaza yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanan araç adeta hurdaya döndü. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, sabah saatlerinde Bekirler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde zeytin işçilerini taşıyan cip, uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ CAN VERDİ, 5 KİŞİ DE YARALI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü İbrahim Aztepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içerisinde sıkışan diğer 5 yaralıyı da Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşlar çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.