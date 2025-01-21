Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'daki yangınla ilgili açıklama: Sorumlulardan hesap sorulacak

21 Ocak 2025 15:04 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 15:25

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Bolu'daki yangın faciası nedeniyle kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Sorumluların hesap vermesi için gerekli adımlar atılacaktır. Bolu'ya ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Bolu​ Kartalkaya'dan çok üzüntü verici bir haber aldık. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek üzere Bolu'ya gönderdik.

Bölgeden düzenli bilgiler aldık, yangının çıkış nedeni ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı. 6 savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Sorumlulardan hesap sorulması için gereken adım atılacaktır. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyorum.

'TEDBİRİ ALMAZSAK KENDİMİZİ KANDIRMIŞ OLURUZ'

Bu partinin kurucusu da hamisi de milletimizin ta kendisidir. Şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Milletimiz adına, kutlu davanın aşkına bu emaneti üstlenmiş, günümüze getirmiş kadroyuz.

Ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbiri almazsak kendimizi kandırmış oluruz. Milletimize sadece şükran değil aynı zamanda can borcumuz da var. Daha iyisini daha güzelini yapmak zorundayız. Uykusuz kalacağız, yorulacağız ama milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyeceğiz. İl kongremizin, Ankara'ya Türkiye​'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.