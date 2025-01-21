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Yangın faciasının yaşandığı otel önünde kahreden bekleyiş!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ocak 2025 12:39 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:53

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal otelde yaşanan yangın faciasında ekiplerin müdahaleleri saatlerdir devam ederken otel önünde de endişeli bekleyiş sürüyor.

BoluKartalkaya'da bulunan Grand Kartal otelde sabah saatlerinde başlayan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. 12 katlı otelde çıkan yangında can pazarı yaşanırken itfaiye, UMKE, AFAD, sağlık, belediye ve kolluk kuvvetleri adeta seferber oldu. Yangın faciasının yaşandığı otel önünde kahreden bekleyiş! - 1. Resim

ENDİŞE DOLU BEKLEYİŞ SÜRÜYOR 

 Bölgede kurulan sahra hastanesinde de yaralılara müdahale ediliyor. 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı yangının ardından otel önünde toplanan vatandaşlar, kayıp yakınlarından iyi bir haber almayı umutla bekliyor. Endişe ve acı dolu bekleyiş sürerken, yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtti.Yangın faciasının yaşandığı otel önünde kahreden bekleyiş! - 2. ResimYangın faciasının yaşandığı otel önünde kahreden bekleyiş! - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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