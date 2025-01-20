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Tırla çarpışan otomobil adeta yok oldu! Kaza yerinin fotoğrafları tek kelimeyle korkunç...

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Ocak 2025 16:19 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:27
Tırla çarpışan otomobil adeta yok oldu! Kaza yerinin fotoğrafları tek kelimeyle korkunç...

Bitlis’te Tatvan karayolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Tırla çarpışan bir otomobil, adeta pestile döndü. Feci kaza otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Bitlis'in Tatvan​ kara yolu üzerinde feci bir kaza​ meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil​, tır​ ile çarpıştı.

Feci kazada otomobil adeta bir pestil gibi ezildi. Parçalarına ayrılan otomobil bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Tırla çarpışan otomobil adeta yok oldu! Kaza yerinin fotoğrafları tek kelimeyle korkunç... - 1. Resim

ARABA ADETA YOK OLMUŞ...

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken olay yerinin fotoğrafları kazanın ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne serdi. 

Tırla çarpışan otomobil adeta yok oldu! Kaza yerinin fotoğrafları tek kelimeyle korkunç... - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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