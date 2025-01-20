Tırla çarpışan otomobil adeta yok oldu! Kaza yerinin fotoğrafları tek kelimeyle korkunç...
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Ocak 2025 16:19 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:27
Bitlis’te Tatvan karayolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Tırla çarpışan bir otomobil, adeta pestile döndü. Feci kaza otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Bitlis'in Tatvan kara yolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, tır ile çarpıştı.
Feci kazada otomobil adeta bir pestil gibi ezildi. Parçalarına ayrılan otomobil bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
ARABA ADETA YOK OLMUŞ...
Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken olay yerinin fotoğrafları kazanın ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı