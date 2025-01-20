Tırla çarpışan otomobil adeta yok oldu! Kaza yerinin fotoğrafları tek kelimeyle korkunç...

20 Ocak 2025 16:19 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:27

Bitlis’te Tatvan karayolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Tırla çarpışan bir otomobil, adeta pestile döndü. Feci kaza otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Diyarbakır’da park halindeki araç kazası: Ölü ve yaralılar var!

Diyarbakır’da park halindeki araç kazası: Ölü ve yaralılar var!

Bitlis'in Tatvan​ kara yolu üzerinde feci bir kaza​ meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil​, tır​ ile çarpıştı.

Feci kazada otomobil adeta bir pestil gibi ezildi. Parçalarına ayrılan otomobil bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

ARABA ADETA YOK OLMUŞ...

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken olay yerinin fotoğrafları kazanın ne kadar korkunç olduğunu gözler önüne serdi.