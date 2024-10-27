Ayılara seslenen Rizelinin videosu sosyal medyada viral oldu! “Çabuk doğru yatağa”

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

27 Ekim 2024 09:26 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 09:27

Rize’de bir vatandaş, kar yağan yaylada kış uykusuna yatmayan ayıyı görünce kayda almaya başladı. "Gezme buralarda git yat aşağı, çabuk doğru yatağa" ayıya seslenen vatandaşın o anları kısa sürede sosyal medyada viral oldu.