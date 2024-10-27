Ayılara seslenen Rizelinin videosu sosyal medyada viral oldu! “Çabuk doğru yatağa”
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Ekim 2024 09:26 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 09:27
Rize’de bir vatandaş, kar yağan yaylada kış uykusuna yatmayan ayıyı görünce kayda almaya başladı. "Gezme buralarda git yat aşağı, çabuk doğru yatağa" ayıya seslenen vatandaşın o anları kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Vicvanak Yaylası’nda, kış uykusuna yatmayan bir ayı karların arasında yuvarlandı. O anları gören yayla sakini Burak Öztürk isimli vatandaş, ayıyı cep telefonuyla kayda almaya başladı.
"KAR YAĞDI GİT YAT, GEZME BURALARDA"
Ayıya seslenmeyi de ihmal etmeyen Öztürk, “Git yatsana, ne bekliyorsun? Kar yağdı, git yat. Gezme buralarda, doğru yatağa. Hadi, yürü, koş, çabuk yat aşağı bakayım” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler kısa sürede viral oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı