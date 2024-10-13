Son dakika | Rize'de boykot markanın açılışına katılan AK Parti'li İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete disipline sevk edildi!

13 Ekim 2024 20:18 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 20:53

Son dakika haberi: Rize'de 'boykot' kapsamında olan bir markanın açılışına giden AK Parti'li İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete disipline sevk edildi. Belediye Başkanı Saffet Mete, "Ben orada hiç yemek yemedim, yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım" demişti.

Son dakika haberine göre, Rize​'de Amerikan hamburger fast food zincirinin açılışını gerçekleştiren AK Parti​'li İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, disipline sevk edildi. Sevk kararını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanlarımız ve teşkilat yöneticilerimiz hakkında disipline sevk kararı alınmıştır. Süreç, Teşkilat Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir." dedi.

NE OLMUŞTU?

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, İsrail'e destek verdiği iddiasıyla boykot edilen ve saldırılara uğrayan fast food zincirinin açılışına katılmıştı. Açılışı ile ilgili gelen eleştiriler sonrası konuşan Mete, "Ben orada hiç yemek yemedim, yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım. 10 dakika bile durmadım, kurdele kesimine denk geldim" demişti.

Rize'nin Merkez Çarşı Mahallesi’nde bulunan AVM'deki açılışa aynı zamanda Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve Rize Ticaret İl Müdürü Osman Köseoğlu da katılmıştı.