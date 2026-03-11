AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan’ın seçildiği karar Resmi Gazete’de

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) yeni başkanvekilini belirleyen karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tarafından paylaşılan karara göre; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı maddesi ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca yapılan seçim sonucunda, üye İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine getirildi.