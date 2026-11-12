AYM kılıçla yemin edip 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen 5 teğmenin başvurusunu reddetti

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde bazı teğmenlerin kılıçlarını çatarak "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganını atmasının ardından disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda 5 teğmen ve 3 komutan hakkında "Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası" uygulanmıştı. Teğmenler Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu, avukatları aracılığıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunarak, adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştü.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm Üçüncü Komisyonu, 6 Kasım 2026 tarihinde dosya üzerinden kararını verdi. Üyeler Rıdvan Güleç ve Yıldız Seferinoğlu’ndan oluşan komisyon, başvurunun diğer kabul edilebilirlik şartlarını incelemeksizin konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna kesin olarak hükmetti.

"BAŞVURU KONUSU MADDE KAPSAMINA GİRMİYOR"

AYM’nin gerekçeli kararında, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 45’inci maddesinin birinci fıkrasına işaret edildi. Bireysel başvurunun incelenebilmesi için ihlal edildiği ileri sürülen hakkın hem Anayasa’da güvence altına alınması hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Türkiye’nin taraf olduğu ek protokoller kapsamında bulunması gerektiği belirtildi. AİHS’in 6’ncı maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı ve ilkelerinin yalnızca medeni hak ve yükümlülüklere ilişkin uyuşmazlıkların veya bir suç isnadının esasının karara bağlandığı süreçlerde geçerli olduğu vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Başvuruya konu ihlal iddialarının Sözleşme’nin 6. maddesi kapsamına girmediği, dolayısıyla Anayasa ve Sözleşme’nin ortak koruma alanında olmadığı anlaşılmaktadır."

Komisyon, diğer kabul edilebilirlik şartlarını incelemeden başvurunun konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna ve yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde bırakılmasına kesin olarak karar verdi.