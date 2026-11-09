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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 17:09

Kılıçlı yemin nedeniyle ihraç edilen 5 teğmen hakkında iddianame: 4 yıla kadar hapis istendi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde ettikleri kılıçlı yemin nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmenle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İhraç kararının alındığı süreçte baskı yapıldığı ve oyların değiştirildiği yönündeki iddiaları nedeniyle teğmenler hakkında "iftira" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Teğmenlerin yargılama süreci 9 Şubat 2027’de başlanacak.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Kılıçlı yemin nedeniyle ihraç edilen 5 teğmen hakkında iddianame: 4 yıla kadar hapis istendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 17:09

’nın hazırladığı iddianamede, teğmenler Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu'nun "iftira" suçundan cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede, teğmenlerin ihraç edildiği dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan mevcut Genelkurmay Başkanı "mağdur", dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ise "müşteki" olarak yer aldı.

KURUL ÜYELERİNE BASKI YAPILIP OYLARIN DEĞİŞTİRİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Beş teğmenin TSK'den ihracına ilişkin karar, Yüksek Disiplin Kurulu'nda 4'e karşı 5 oyla alınmıştı. Kararın ardından teğmenlerin avukatları, ihraç sürecinde kurul üyelerine baskı yapıldığını ve oyların değiştirildiğini öne sürerek dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Söz konusu başvuru üzerine gerçekleştirilen incelemede, iddiaları destekleyen yeterli delil bulunmadığı değerlendirilerek işlem yapılmamıştı.

KURUL ÜYELERİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Teğmenlerin suç duyurusunun ardından, ihraç kararında oy kullanan dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de teğmenler hakkında şikâyetçi oldu. Kurul üyelerinin başvurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, oyların baskı sonucunda değiştirildiği yönündeki iddiaların somut delillerle desteklenmediği belirtildi.

Savcılık, kurul üyelerine oylarını değiştirmeleri yönünde emir veya talimat verildiğini ortaya koyan herhangi bir tanık beyanı, belge ya da başka bir maddi delile ulaşılamadığını kaydetti. Bu kapsamda teğmenlerin söz konusu açıklamalarının "iftira" suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

İLK DURUŞMA 9 ŞUBAT 2027’DE

İddianamede, 5 teğmenin "iftira" suçu kapsamında 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Teğmenlerin yargılanmasına 9 Şubat 2027 tarihinde başlanacak.

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#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#selçuk bayraktaroğlu
#Ebru Eroğlu
#Batuhan Gazi Kılıç
#Deniz Demirtaş
#Gündem
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