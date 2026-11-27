Anayasa Mahkemesi (AYM), 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan "seyirden yasaklama" tedbirini, "kamusal yarar" ile "kişilerin menfaatleri" arasındaki makul dengeyi sağlamadığı gerekçesiyle iptal etti.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 71. Asliye Ceza Mahkemesi, 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesinin 3 ve 8. fıkralarında düzenlenen, "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" ile "seyirden yasaklanan kişinin maç günü müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlü tutulması" düzenlemelerinin iptali için AYM'ye başvurdu.

KİŞİLERE DAHA AĞIR BİR KÜLFET YÜKLEDİĞİ VURGULANDI

Başvurularda, spor müsabakalarından yasaklama tedbiri uygulanmasına karar verilen kişiler hakkında belirli suçlardan soruşturma başlatılması halinde seyirden yasaklama tedbirinin herhangi bir yargısal karara ihtiyaç duyulmadan uygulamaya konulacağının öngörüldüğü, uygulamada bu kararın adli bir merci tarafından değil kolluk tarafından verildiği, kuralların seyahat özgürlüğünü sınırladığı, yargılamanın sonunda suçun sabit olması halinde cezanın yanı sıra güvenlik tedbiri olarak seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanmasının suç için öngörülen cezaya kıyasla kişilere daha ağır bir külfet yüklediği ileri sürüldü.

AYM, incelemesi sonucu, anılan kanunun 18. maddesinin 3 ve 8 numaralı fıkralarının iptaline, iptal kararlarının 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

"KOLLUĞA BAŞVURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ AİLE VE MESLEKİ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

AYM'nin kararında, kanun koyucunun, kamu düzeni ve güvenliği için sporda şiddetin önlenmesi adına tedbir alabileceğinin kuşkusuz olduğu kaydedildi.

Kanun koyucunun bu konuda takdir yetkisinin bulunduğu ancak bu yetkiyi kullanırken anayasal hüküm ve ilkelerin gözetilmesi gerektiği vurgulanan kararda, "İtiraz konusu kuralda soruşturmanın başlatılmasıyla derhal uygulamaya konulan tedbirin soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verilmediği takdirde yasağın uygulanmasına koruma tedbiri olarak devam edileceği öngörülmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Bu yönüyle, soruşturmanın başlatılmasıyla derhal uygulamaya konulan tedbirin devam ettiği süre boyunca hukuka aykırı olduğu iddiasıyla hakimliğe veya mahkemeye başvurulmasına imkan tanınmadığı belirtilen kararda, "Kanunda keyfiliği önleyici, elverişli ve etkili bir yargısal mekanizmaya yer verilmediği görülmüştür." denildi.

AYM'nin kararında, Kanun'un 18. maddesinin 8 numaralı fıkrasında ise seyirden yasaklanma tedbiri uygulanan kişi hakkında, tedbirin uygulanma şekillerinden biri olarak belli zamanlarda kolluğa başvurma yükümlülüğü öngörüldüğü aktarıldı.

Bu yükümlülüğün kişinin aile, sosyal ve mesleki hayatında olumsuz etki doğurabileceği, kişinin özel ve aile hayatını kendi anladığı gibi düzenleyip yaşayabilmesini kısıtlayacak nitelikte olduğu belirtilen kararda, şunlara yer verildi:

"Kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına getirilen sınırlamanın Anayasa'nın 13. maddesi uyarınca ölçülü olması gerekir. İtiraz konusu kuralın da yer aldığı maddede seyirden yasaklama tedbiri için öngörülen süreler dikkate alındığında bu tedbirin oldukça uzun süre devam etmesi mümkündür. Ayrıca kural, tedbirin uygulandığı süre boyunca kişinin gösterdiği özen ve davranışları ile mesleği, çalışma hayatı, özel hayatı ve ailevi durumu gibi kişisel koşullarının dikkate alınarak kolluğa başvurma yükümlülüğünün hafifletilmesi veya kaldırılması talebinde bulunmasına imkan tanımamaktadır."

AYM'nin kararında, söz konusu düzenlemelerin "kamusal yarar" ile "kişilerin menfaatleri" arasındaki makul dengeyi sağlamadığı, bunun Anayasa'ya aykırı olduğu belirtilerek, bu kapsamda iptaline karar verildiği ifade edildi.