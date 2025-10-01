Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ayşe Barım davası! Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Nejat İşler, Bergüzar Korel... Ünlü isimlerin ifadesi ortaya çıktı

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan ünlü menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada ünlü oyuncular; Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz tanık olarak dinlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 14:17

Menajer 'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım ile taraf avukatları hazır bulundu.

Ayşe Barım davası! Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Nejat İşler, Bergüzar Korel... Ünlü isimlerin ifadesi ortaya çıktı

BERGÜZAR KOREL'İN İFADESİ

Tanık olarak dinlenen arasında yer alan Bergüzar Korel, Ayşe Barım'ın hiçbir şekilde Gezi Parkı'na gitmesi için kendisini yönlendirmediğini söyledi.

Ayşe Barım davası! Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Nejat İşler, Bergüzar Korel... Ünlü isimlerin ifadesi ortaya çıktı

CEYDA DÜVENCİ: ASLA HİÇBİR ZORLAMA OLMADI

Oyuncu Ceyda Düvenci de, Ayşe Barım'ın Gazi Parkı olaylarında kendisini yönlendirmediğini söyledi. Gezi Parkı eylemlerine kendi inisiyatifiyle katıldığını belirten Düvenci, "Katıldığımda onu görmedim. Asla hiçbir zorlama olmadı. Ayşe benim sadece menajerim değil dostum. Onunla hep çok konuşurum. Telefon görüşmelerimizin sıklığı bundan dolayıdır. Bazı dönemlerde görüşmelerimizin sıklığı zor bir dönemimde olmam olabilir, yeni bir proje için olabilir. Benim hangi projede olacağıma Ayşe Barım karar vermez ben karar veririm. Bu ilişkide patron oyuncudur" dedi.

Ayşe Barım davası! Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Nejat İşler, Bergüzar Korel... Ünlü isimlerin ifadesi ortaya çıktı

NEJAT İŞLER: AYŞE BARIM'IN BENİ YÖNETEBİLECEĞİ BİR GÜÇ YOK

Oyuncu Nejat İşler de şunları söyledi:

"Ayşe Barım beni Gezi Parkı olaylarına katılmam için yönlendirmedi. Gezi olaylarına 2-3 sefer katıldım. 20 yıldan fazladır Ayşe Barım ile çalışıyorum. Ben devrimci işçi sendikaları üyesiyim. Bağlı olduğum sendikanın çadırı vardı oraya gittim. Sosyal medya hesabım vardı kapattı Elon Musk. Sosyal medya içeriklerimi kendim yönetirim. Sosyal hayatımda bulunacağım yere Ayşe Barım karar veremez. Ayşe Barım'ın beni yönetebileceği bir güç yok"

HALİT ERGENÇ: AYŞE BARIM BİR TALİMAT VERMEDİ

Oyuncu Halit Ergenç de, Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarına katılmasında bir etkisi olmadığını söyledi. Ayşe Barım ile orada karşılaştıklarını belirten Ergenç, "Ayşe Barım ile 23-24 senedir birlikte çalışıyoruz. İş ilişkisi dışında böyle bir yönlendirmesi olmadı. O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye gitmem konusunda Ayşe Barım bir talimat vermedi. Biz görüşme için Ankara'dan bir liste geldiğini öğrendik. Davete icabet ettik. Ayşe Barım benim konuşmalarımı yönlendirmedi. Gezi Parkı'nda okuduğum metnin okunması konusunda Ayşe Barım bir talimat vermedi, talepte bulunmadı. Gezi Parkı'nda okuduğum metni kimin hazırladığını ve bana kimin verdiğini bilmiyorum. Üzerinden çok zaman geçti" diye konuştu.

Ayşe Barım davası! Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Nejat İşler, Bergüzar Korel... Ünlü isimlerin ifadesi ortaya çıktı

"AYŞE BARIM APOLİTİKTİR"

Tanık Zafer Algöz ise, "3 defa hür irademle Gezi Parkı'na gittim. Ayşe Barım'ın bir yönlendirmesi olmadı. Kendisiyle orada karşılaşmadım. Benim 30 yıllık arkadaşım Ayşe. O dönemde herhangi bir söylemi olmadı Gezi Parkı'na ilişkin. Ayşe Barım apolitiktir. Asla böyle bir ilişkimiz olmadı" dedi.

Ayşe Barım davası! Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Nejat İşler, Bergüzar Korel... Ünlü isimlerin ifadesi ortaya çıktı

ENVER AYSEVER: BARIM BAŞARILI BİR İSİM

Gazeteci Enver Aysever ise, "Ben davayla nasıl ilişkilendirildim bilmiyorum. Ayşe Barım'ın başarılı bir isim olduğunu biliyorum. Oyuncular üzerinde bir tahakküm kurduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Ayşe Barım davası! Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Nejat İşler, Bergüzar Korel... Ünlü isimlerin ifadesi ortaya çıktı

AYŞE BARIM İFADESİNDE NE DEDİ?

Söz verilen tutuklu sanık Ayşe Barım ise "Ben ilk duruşmada savunmamı yaptım. Hayatım boyunca hiçbir suç işlemedim. Tanık olarak bile yer almadım. Ben ne yaptım diye sorguluyorum kendi kendime. Bu suçlamaları kabul etmiyorum ve bunlarla hiçbir ilişiğim yok. Çaresizim biraz da ve zorlanıyorum. Tek başıma bir hücrede beyin ve kalp sorunlarıyla savaşıyorum. Bu sevkler sırasında bile panik ataklar geçiriyorum. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden bilim ve sağlık kuruluna girdim. Bütün her şeyim var dosyada zaten. Adli Tıp Kurumu'nun neden beni tetkik için yeni bir yere sevk ettiğini anlamıyorum. Bir an önce sağlığıma kavuşmam gerekiyor. Neden özgürlüğümden ve yaşam hakkımdan yasaklanıyorum. Ben tutuksuz yargılanmak istiyorum. Bir an önce sağlığıma kavuşmam için tahliyemi istiyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tutuklu Ayşe Barım cezaevinden mektup gönderdi! Son sağlık durumunu paylaştı
Ayşe Barım olayıyla başlayan tekelleşme iddiaları Bahar Şahin ile devam etti
ETİKETLER
#Magazin
#oyuncular
#Ayşe Barım
#Duruşma
#Tutsak
#Gezi Parkı Olayları
#Hakimiyet
#Hapis Talebi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.