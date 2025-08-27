Tutuklu Ayşe Barım cezaevinden mektup gönderdi! Son sağlık durumunu paylaştı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, kaldığı cezaevinden mektup gönderdi. Barım, hakkındaki suçlamaları reddederken ağır sağlık sorunları yaşadığını da belirtti.

AYŞE BARIM CEZAEVİNDEN MEKTUP GÖNDERDİ

Menajer Ayşe Barım, mektubunda sağlık durumunu ayrıntılarıyla paylaşarak, "Yaşadığım bu tutukluluk süreci boyunca gittikçe ağırlaşan 6 ayrı kalp hastalığım, beynimde 2 stentli anevrizmanın yanı sıra bu süreçte oluşan müdahale edilememiş yeni bir anevrizma sebebiyle ani ölüm riski altında yaşam mücadelesi veriyorum. Ayrıca sağlıksız ve hızlı bir şekilde 30 kilo kaybettim, ağır kas yıkımım oluştu ve kilo kaybım devam etmektedir. Hastalıklarımın her biri ani ölüm riski taşıyan hastalıklar olduğu gibi cezaevi koşulları nedeni ile gelişen ağır kaygı bozukluğum ve yaşadığım panik ataklar bu riski yükseltmektedir. Son 3 ay içerisinde kalp rahatsızlığımın ilerlediğinin belirtisi olarak 6 kez baygınlık geçirdim" dedi.

AYŞE BARIM: SAĞLIK DURUMUM KÖTÜYE GİDİYOR

Ani ölüm riskini olduğunu belirten Ayşe Barım, "Cezaevi koşullarının ve sürecin bu hastalıkları ağırlaştırdığını ve ani ölüm riskimin durumunu açıkça ortaya koyuyor. Uzmanlar ifadelerinde yaşadığım kalp sorunları ve beyin anevrizması için yapılması gereken tedavilerin ve hatta tetkiklerin dahi ileri teknolojik olanaklara sahip merkezlerde bile ciddi ölüm ve sakatlık riski barındırdığını, bu nedenle hayatımı güvenle teslim etmek üzere seçeceğim hekimler tarafından tedavi edilme hakkımın acilen tanınmasının gerekliliğini vurguluyorlar" dedi.

AYŞE BARIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

54 yaşındaki Ayşe Barım, ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls'te tamamlayıp ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Sonrasında iki yıl boyunca Londra'da iletişim eğitimi aldı ve mesleğe burada başladı. Türkiye'ye döndükten sonra, 1992 yılı itibariyle medya sektöründe çalışmaya başladı ve ünlü isimlerin menajerliğini yapmaya başladı.