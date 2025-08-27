Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Tutuklu Ayşe Barım cezaevinden mektup gönderdi! Son sağlık durumunu paylaştı

Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, Marmara Kapalı Cezaevi'nden mektup gönderdi. Son sağlık durumunun iyiye gitmediğini belirten Ayşe Barım, son üç ayda altı kez baygınlık geçirdiğini, sağlıksız koşullar nedeniyle hızlı şekilde 30 kilo kaybettiğini ve kas kaybı yaşadığını, halen kilo vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Tutuklu Ayşe Barım cezaevinden mektup gönderdi! Son sağlık durumunu paylaştı
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla tutuklu bulunan menajer , kaldığı cezaevinden mektup gönderdi. Barım, hakkındaki suçlamaları reddederken ağır yaşadığını da belirtti.

AYŞE BARIM CEZAEVİNDEN MEKTUP GÖNDERDİ

Menajer Ayşe Barım, mektubunda sağlık durumunu ayrıntılarıyla paylaşarak, "Yaşadığım bu tutukluluk süreci boyunca gittikçe ağırlaşan 6 ayrı kalp hastalığım, beynimde 2 stentli anevrizmanın yanı sıra bu süreçte oluşan müdahale edilememiş yeni bir anevrizma sebebiyle ani ölüm riski altında yaşam mücadelesi veriyorum. Ayrıca sağlıksız ve hızlı bir şekilde 30 kilo kaybettim, ağır kas yıkımım oluştu ve kilo kaybım devam etmektedir. Hastalıklarımın her biri ani ölüm riski taşıyan hastalıklar olduğu gibi koşulları nedeni ile gelişen ağır kaygı bozukluğum ve yaşadığım panik ataklar bu riski yükseltmektedir. Son 3 ay içerisinde kalp rahatsızlığımın ilerlediğinin belirtisi olarak 6 kez baygınlık geçirdim" dedi.

Tutuklu Ayşe Barım cezaevinden mektup gönderdi! Son sağlık durumunu paylaştı

AYŞE BARIM: SAĞLIK DURUMUM KÖTÜYE GİDİYOR

Ani ölüm riskini olduğunu belirten Ayşe Barım, "Cezaevi koşullarının ve sürecin bu hastalıkları ağırlaştırdığını ve ani ölüm riskimin durumunu açıkça ortaya koyuyor. Uzmanlar ifadelerinde yaşadığım kalp sorunları ve beyin anevrizması için yapılması gereken tedavilerin ve hatta tetkiklerin dahi ileri teknolojik olanaklara sahip merkezlerde bile ciddi ölüm ve sakatlık riski barındırdığını, bu nedenle hayatımı güvenle teslim etmek üzere seçeceğim hekimler tarafından tedavi edilme hakkımın acilen tanınmasının gerekliliğini vurguluyorlar" dedi.

Tutuklu Ayşe Barım cezaevinden mektup gönderdi! Son sağlık durumunu paylaştı

AYŞE BARIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

54 yaşındaki Ayşe Barım, ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls'te tamamlayıp ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Sonrasında iki yıl boyunca Londra'da iletişim eğitimi aldı ve mesleğe burada başladı. Türkiye'ye döndükten sonra, 1992 yılı itibariyle medya sektöründe çalışmaya başladı ve ünlü isimlerin menajerliğini yapmaya başladı.

Tutuklu Ayşe Barım cezaevinden mektup gönderdi! Son sağlık durumunu paylaştı
