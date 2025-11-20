Menü Kapat
19°
Öğretmenler Günü hediyesi yasak mı? MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği yayımlandı

Öğretmenler Günü, öğretmenlere hediye almak veya öğretmenlerin hediye alması yasak olup olmadığı öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyordu. 24 Kasım Öğretmenler Günü, önümüzdeki hafta Pazartesi günü kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025/64 sayılı yeni Genelge, Öğretmenler Günü kapsamında öğrenci, veli ve okul-aile birlikleri tarafından öğretmenlere verilecek hediyelere ilişkin önemli bir hatırlatma içeriyor. Genelge’de yer alan Mesleki Etik İlkeler ile hediyeleşme süreçlerinde öğretmenlerin uyması gereken kurallar yeniden gündeme getirildi.

Öğretmenler Günü hediyesi yasak mı? MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği yayımlandı
, 24 Kasım için 2025/64 sayılı Genelgeyi yayımladı. Genelge, öğretmenlere verilecek hediyelere ilişkin Mesleki Etik İlkeler kapsamında uygulanacak kurallara dikkat çekti.

Öğretmenler Günü hediyesi yasak mı? MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği yayımlandı

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ YASAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı Genelge’de, öğretmenlere verilecek hediyelerle ilgili olarak Eğitim-Öğretim Hizmeti Verenler İçin Mesleki Etik İlkeler’e uyulması gerektiği belirtildi. Bu ilkelerde, Günü gibi özel günlerde yalnızca maddi değeri olmayan sembolik hediyelerin kabul edilebileceği ifade edildi. Maddi değeri bulunan hediyelerin ise öğretmenin mesleki kararlarını ve tarafsızlığını etkileyebileceği gerekçesiyle kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Öğretmenler Günü hediyesi yasak mı? MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği yayımlandı

Genelge’nin hediye ile ilgili 14. maddesi şöyledir:

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrenciler, veliler ve okul-aile birliklerince öğretmenlerimize verilecek hediyeler konusunda İlgi (ç) Genelge Eki'nde belirtilen Eğitim-Öğretim Hizmeti Verenler İçin Mesleki Etik İlkeler'e uyulacaktır.

Öğretmenler Günü hediyesi yasak mı? MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği yayımlandı

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

24 Kasım Öğretmenler Günü, bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Bu özel gün için hazırlanan resmi Genelge, kutlamaların yanı sıra öğretmen-öğrenci-veli ilişkilerinde etik kuralların tekrar hatırlatılmasını da içeriyor. Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleşecek etkinlikler ve uygulamalar, Genelge doğrultusunda okullara iletilmiş durumda.

Kutlamalarda öğretmenlere yönelik çeşitli programlar düzenlenecek olsa da hediyeleşme konusu Genelge’de yer alan Mesleki Etik İlkeler ışığında ele alınacak.

Öğretmenler Günü hediyesi yasak mı? MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği yayımlandı

ÖĞRETMENLERE HEDİYE ALMAK VE ÖĞRETMENLERİN HEDİYE ALMASI YASAK MI?

Eğitim-Öğretim Hizmeti Verenler İçin Mesleki Etik İlkeler’e göre, yalnızca maddi değeri olmayan sembolik hediyeler kabul edilebiliyor. Maddi değeri bulunan hediyelerin kabul edilmemesi gerektiği ilke olarak belirtiliyor.

Öğretmenler Günü hediyesi yasak mı? MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği yayımlandı

Genelge’de belirtilen Eğitim-Öğretim Hizmeti Verenler İçin Mesleki Etik İlkeler’de yer alan “Hediye Alma” ile ilgili ilke şöyledir:

Eğitimci, Öğretmenler Günü gibi özel gün ve haftalarda verilen, maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler hariç, mesleki kararını ve tarafsızlığını etkilemesi muhtemel herhangi bir hediyeyi kabul etmez.

