 Yusuf Özgür Bülbül

Şanlıurfa’da baharatçı dükkanına silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Şanlıurfa’da baharatçı dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı...

20.11.2025
21:37
20.11.2025
21:40

’da baharatçı dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik mekanı Balıklıgöl'ün önünde yaşandı. Balıklıgöl’ün karşısındaki bir otelin altında bulunan Göbeklitepe İsot Sarayı isimli baharatçı dükkanına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düzenlendi.

Şanlıurfa’da baharatçı dükkanına silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Saldırıda işletme sahibi Eyüp D., boynuna isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine işletmenin yan tarafında bulunan Eyyübiye Polis Merkezindeki polisler, olay yerine gitti. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralanan işletme sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’da baharatçı dükkanına silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işletme sahibi Eyüp D.'nin vurularak yere düşme anı yer alıyor.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

