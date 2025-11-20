Şanlıurfa’da baharatçı dükkanına silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Şanlıurfa’da baharatçı dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik mekanı Balıklıgöl'ün önünde yaşandı. Balıklıgöl’ün karşısındaki bir otelin altında bulunan Göbeklitepe İsot Sarayı isimli baharatçı dükkanına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda işletme sahibi Eyüp D., boynuna isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine işletmenin yan tarafında bulunan Eyyübiye Polis Merkezindeki polisler, olay yerine gitti. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralanan işletme sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işletme sahibi Eyüp D.'nin vurularak yere düşme anı yer alıyor.



Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.