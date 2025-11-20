Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
Diyanet Akademisi 1250 Kur'an Kursu Öğreticisi başvuruları ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için Kur'an kursu öğreticisi alanında istihdam edilmek üzere Aday Din Görevlisi alımına dair duyurusunu yayımladı. Duyuruyla birlikte takvim ve koşullar araştırma konusu haline geldi.

Diyanet Akademisi 1250 Kur'an Kursu Öğreticisi başvuruları ne zaman?
Haber Merkezi
20.11.2025
20.11.2025
, 2025 yılı için Kur'an Kursu Öğreticisi alımı ilanını yayımladı.

Bu çerçevede KPSSP124 puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek alımda başvurular sinav.diyanet.gov.tr üzerinden alınacak.

Alım yapılacak kadrolar için adaylardan en az 50 puanı, ilgili eğitim şartı, görev yapmaya engel bir durumun bulunmaması ve bazı gruplar için hafızlık belgesi talep ediliyor.

Diyanet Akademisi 1250 Kur'an Kursu Öğreticisi başvuruları ne zaman?

Başvuruda kontenjanın üç katı kadar aday sözlü mülakata çağrılacak; sınav Ankara'da Kur'an-ı Kerim, dinî bilgiler ve hitabet alanlarında gerçekleştirilecek.

Başarılı olanlar Diyanet Akademisi'nde en az altı aylık meslekî eğitim alarak 4/B sözleşmeli olarak görevlendirilecek.

Diyanet Akademisi 1250 Kur'an Kursu Öğreticisi başvuruları ne zaman?

KKÖ ADAY DİN GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 24 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Öğrenim ve hafızlık bilgileri sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilirken, bilgileri görünmeyen adayların öncesinde bağlı oldukları kurumlarda kayıt güncellemesi yaptırması gerekiyor.

