19°
ÖGG 11. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim Sınavı ne zaman? 2025’in son Özel Güvenlik sınavı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi sınavları yıl boyunca toplam 6 defa yapılıyor. Bu yıl 5 sınavın tamamlandığı ÖGG sınavının sonuncusu için incelemeler başladı.

ÖGG 11. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim Sınavı ne zaman? 2025’in son Özel Güvenlik sınavı
Haber Merkezi
20.11.2025
20.11.2025
Özel Güvenlik 11. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim Sınavı için tarih ilan edildi.

Sınava katılacak adaylar hazırlıklarını sürdürürken, ÖGG sınavı ne zaman sorusu yoğun ilgi görüyor.

ÖGG 11. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim Sınavı ne zaman? 2025’in son Özel Güvenlik sınavı

ÖGG SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 11. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim Sınavı 14 Aralık 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Özel güvenlik sınavları 100 tam puan üzerinden ölçülüyor.

Silahlı eğitim alan adaylarda süreç biraz daha detaylı işliyor.

ÖGG 11. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim Sınavı ne zaman? 2025’in son Özel Güvenlik sınavı

Yazılı sınavın silah bilgisine ilişkin ikinci bölümünde yer alan 25 soru 50 puan üzerinden değerlendiriliyor.

Buna ek olarak, atış becerisinin değerlendirildiği uygulamalı sınav da yine 50 puan değerinde.

Bu iki puanın sayısal ortalaması adayın başarı notunu oluşturuyor.

Geçerli kabul edilebilmesi için ortalamanın minimum 60 olması, ayrıca her iki bölümde de 50 puanın altına inilmemesi gerekiyor.

