Play-off maçı hangi şehirde oynanacak? Türkiye Romanya maçı stadını TFF açıklayacak

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmanın oynanacağı şehir ve stat için Türkiye Futbol Federasyonu’nun değerlendirme süreci devam ediyor.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Play-off kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi. Avrupa Elemeleri’nde gruplarında ikinci sırada yer alan 12 takım ile Uluslar Ligi’nden gelen 4 takımın katıldığı kura çekiminde, dört ayrı yolda yarı final ve final eşleşmeleri belirlendi. Türkiye, C Yolu’nda Romanya ile eşleşirken aynı yolda Slovakya ile Kosova diğer yarı final mücadelesinde yer aldı. Mart 2026’da tek maç üzerinden oynanacak play-off yarı finallerinin ardından kazanan takımlar yine tek maç üzerinden finalde karşılaşacak.

A Yolu’nda İtalya-Kuzey İrlanda ve Galler-Bosna Hersek mücadeleleri, B Yolu’nda Ukrayna-İsveç ve Polonya-Arnavutluk karşılaşmaları belirlendi. D Yolu’nda ise Danimarka-Kuzey Makedonya ve Çekya-İrlanda Cumhuriyeti eşleşmeleri oluştu. Yarı finaller 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da yapılacak. Kazanan dört takım, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada yer alacak.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE OYNANACAK?

Türkiye’nin Romanya ile oynayacağı yarı final maçının hangi şehirde yapılacağı resmi olarak duyurulmadı. Dünya Kupası grup aşaması maçlarının Konya, Bursa ve Kocaeli’de oynanmış olması bu şehirleri öne çıkarırken, karar için TFF’nin teknik heyet ve oyuncularla görüşme yürüteceği ifade ediliyor.

Ayrıca bazı iddialarda karşılaşmanın İstanbul’da oynanabileceği de gündeme geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ın ambiyansı ve yüksek kapasitesi nedeniyle seçenekler arasında bulunduğu öne sürülüyor. Ancak bu konuda da federasyondan herhangi bir doğrulama gelmedi ve tüm ihtimaller değerlendirmeye devam ediyor.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI STADI BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Romanya maçının oynanacağı stat için TFF henüz resmi bir açıklama yapmadı. Federasyonun karar almadan önce milli takım oyuncularına ve teknik ekibe danışacağı tahmin ediliyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Konya, Bursa ve Kocaeli’nin grup maçlarına ev sahipliği yapmış olması nedeniyle alternatifler arasında bulunmaya devam ettiği belirtilirken, İstanbul seçeneğinin de masada olduğu iddia ediliyor. Kararın TFF tarafından yapılacak resmi duyuru ile açıklanacağı ifade ediliyor.

TÜRKİYE ROMANYA'YI YENERSE SLOVAKYA KOSOVA GALİBİ İLE FİNALİ NEREDE OYNAYACAK?

Türkiye, Romanya’yı elemesi durumunda final karşılaşmasını deplasmanda oynayacak. C Yolu finaline ev sahipliği yapacak takım, Slovakya ile Kosova arasındaki yarı final eşleşmesinin kazananı olacak. Bu nedenle finalin oynanacağı ülke ve şehir, bu iki takım arasındaki sonucun ardından netleşecek.

Play-off formatı gereği yarı finalde ev sahibi avantajı torba sistemine göre belirlenirken final maçlarında ev sahipliği farklı eşleşmelerden gelen takımların tur atlamasına göre şekilleniyor. Türkiye’nin final maçına çıkması halinde karşılaşmanın dış sahada gerçekleşeceği kesinleşmiş durumda. Final 31 Mart 2026 tarihinde yapılacak.