Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Roma dönemine ait, değeri 5 milyon lira! Dev operasyonda ele geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon başlattı. "Anadolu Mirası" operasyonunda, Roma dönemine ait yaklaşık 5 milyon lira değerindeki mezar steli ele geçirildi. Mezar stelinin bir yüzünde insan, diğer yüzünde ise hayvan figürü dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 19:25

Türkiye’de eski medeniyetlerin izlerine ulaşıldığı araştırmaların yanı sıra ortaya çıkarılan tarihi eserlerin kaçakçılığını önlemek için harekete geçildi. 'de jandarma ekiplerince kaçakçılığa yönelik operasyon başlatıldı.

Roma dönemine ait, değeri 5 milyon lira! Dev operasyonda ele geçirildi

ROMA DÖNEMİNE AİT

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sulakyurt ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. "Anadolu Mirası" kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, S.G. (47) ve M.C.K. (41) isimli şüphelilerin evinde Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.

Roma dönemine ait, değeri 5 milyon lira! Dev operasyonda ele geçirildi

DEĞERİ 5 MİLYON LİRA

Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarınca yapılan incelemede, eserin kireç taşından yapıldığı ve yaklaşık değerinin 5 milyon lira olduğu belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi mezar steli ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde koruma altına alındı.

Roma dönemine ait, değeri 5 milyon lira! Dev operasyonda ele geçirildi

STELDEKİ FİGÜRLER DİKKAT ÇEKTİ

Mezar steli üzerindeki figürler de dikkat çekti. Bir yüzeyinde öne doğru yürüyen bir at figürü ile yanında tekerlek motifi bulunurken, diğer yüzeyde oyuk içerisinde insan tasviri yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adıyaman'da dikkat çeken keşif! Tam bin 500 yıllık
ETİKETLER
#kaçakçılık
#roma dönemi
#kırıkkale
#Tarihi Eserler
#Anadolu Medeniyetleri Müzesi
#Mezar Steli
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.