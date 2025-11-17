Menü Kapat
17°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Adıyaman'da dikkat çeken keşif! Tam bin 500 yıllık

Adıyaman'da Kommagene uygarlığının beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, Roma dönemine tarihlenen yaklaşık 1500 yıllık bir yaşam alanı gün yüzüne çıkarıldı. İşte detaylar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
12:47
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
12:47

Roma döneminin izlerini taşıyan Perre'de, 2001'den bu yana aralıklarla süren kazılarda daha önce Roma çeşmesi, blok taş yapılar, su kanalları ve çok sayıda mimari kalıntı ortaya çıkarıldı.

Adıyaman'da dikkat çeken keşif! Tam bin 500 yıllık

Bu yıl Müze Müdürlüğü koordinasyonunda 20 işçi ve 4 arkeologdan oluşan ekip tarafından sürdürülen kazılarda ise yeni bulgulara ulaşıldı. Çalışmalarda 154 metrekarelik bir yaşam alanı tespit edildi. Alanda yapılan incelemelerde bir tandır yapısı ile çevresinde iki oda belirlendi.

Adıyaman'da dikkat çeken keşif! Tam bin 500 yıllık

GÜNLÜK YAŞAMIN İZLERİ BULUNDU

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, kazılarda önemli bulgulara rastlandığını belirtti.

Alanda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yelken, şu bilgileri verdi:

"Şu an üzerinde çalıştığımız bölüm Roma döneminde inşa edilmiş bir yapı. Hemen yan tarafımızda Cennet Mozaiği ile bilinen bazilika yer alıyor. Bu yıl yürütülen çalışmalarla bazilika çevresindeki mimari dokular yeniden ortaya çıkarıldı. Arkeologlarımızın tespit ettiği 154 metrekarelik alanda günlük yaşama işaret eden çok sayıda buluntu ele geçti. Sikkeler, bronz eşyalar ve gündelik kullanım malzemeleri bunların başında geliyor."

Adıyaman'da dikkat çeken keşif! Tam bin 500 yıllık

TANDIR VE ODALAR YAPININ KONUT NİTELİĞİNİ GÖSTERDİ

Yelken, alanda bulunan tandır ve iki odalı mimarinin yapının amacıyla kullanıldığını gösterdiğini belirterek, "Tandırın varlığı buranın aktif bir yaşam alanı olduğunu ortaya koyuyor. Günümüzden yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilen bu yapının Roma dönemine ait önemli bir yaşam örneği olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Adıyaman'da dikkat çeken keşif! Tam bin 500 yıllık

Perre'nin coğrafi konumunun kazılarda farklı türde eserlere ulaşılmasını sağladığını anlatan Yelken, "Kent, geçmişte ticaret ve askeri yolların kesiştiği bir noktadaydı. Bu durum Perre'yi hem geçiş hem de konaklama merkezi haline getiriyordu. Bu nedenle önümüzdeki süreçte çok daha değerli buluntulara ulaşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

ETİKETLER
#konut
#adıyaman
#arkeoloji
#roma dönemi
#kazı
#Perre
#Tandır
#Kültür - Sanat
