Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

2026 Asgari ücret ne kadar olur yüzde kaç zam? Asgari ücret tahminleri

Asgari ücret artışı 2026 Ocak hesaplaması olası beklentiler, milyonlarca çalışan ve kamuoyunun gündeminde yer almayı sürdürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yıl öncesi yapacağı toplantılarla, brüt ve net asgari ücret zam oranını kesinleştirecek.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 20:38

zammı için geri sayım başlamış durumda.

Milyonlarca asgari ücretli çalışan başta olmak üzere kamuoyunun tamamını ilgilendiren yeni yıl asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak.

Geçtiğimiz yıl asgari ücret yükseliş oranı yüzde 30 olarak belirlenmişti.

Asgari ücret, 2025 yılı için bir çalışan için aylık net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak açıklanmıştı.

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz önümüzdeki yıl uygulanacak zam oranlarına dair çalışmalara başlamadı.

Yeni yıldan önce işveren ve işçi sendikaları görüşmelerinin ardından asgari ücrete yönelik beklentiler ortaya çıkacak ve analizler yapılacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK YÜZDE KAÇ ARTIŞ?

Geçtiğimiz dönem yüzde 44 civarı enflasyona rağmen asgari ücret yüzde 30 yükselmişti.

Bu yılsonu için ise Orta Vadeli Programa göre yüzde 28 buçuk öngörülüyor.

Bu doğrultuda asgari ücret artışının da yüzde 23 civarında gerçekleşeceği değerlendiriliyor.

Yüzde 20’lik asgari ücret artışı senaryosunun olması halinde asgari ücret net 26 bin 584 TL olur.

Asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı bir durumda ise net ücret 28 bin 735 TL seviyesine çıkar.

Yüzde 40’lık bir yükseliş olması halinde ise rakam 30 bin 946 TL seviyesine ulaşır.

Asgari ücret zammının, Aralık ayının ortalarında kesinlik kazanması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Enflasyon tahmini asgari ücret zammını nasıl etkiliyor?
OVP’deki yüzde 28,5 enflasyon beklentisi, artış oranının yaklaşık yüzde 23 seviyesinde olabileceği yorumlarını güçlendiriyor.
