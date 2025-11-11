2026 asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026’da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında toplanacağını ifade etti.

Yeni asgari ücret, Türkiye’deki yaklaşık 7 milyon işçiyi doğrudan etkiliyor.

Komisyonun kararının ardından 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni ücret, sadece maaşları değil; sigorta ödemelerini, borçlanma miktarlarını, BES kesintilerini ve stajyer ödemelerini de yeniden düzenleyecek.

Işıkhan, “Herkesin fikir birliğine vardığı bir tutarda anlaşılacağını ümit ediyoruz.” diyerek yeni ücretin çalışanlar için adil ve dengeli biçimde belirleneceğini belirtti.

Bakan Işıkhan, “2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 oranında artırdık. Bu yıl da Aralık ayında, 2026’da uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz çalışmalarına başlayacak.” ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, bakanlık ve bağlı kurumların 2026 yılı toplam bütçe tutarının 447 milyar 903 milyon 261 bin lira olduğunu da belirtti.

Birçok uzmana göre 2026 yılında tek artış yapılması düşünülüyor ve bu oran yüzde 30–35 seviyesinde şekillenebilir.