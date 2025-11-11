Menü Kapat
2026 asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi

2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca emekçinin gözü açıklanacak yeni ücrette. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir araya geleceğini duyurdu.

2026 asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanacağını ifade etti.

Yeni asgari ücret, Türkiye’deki yaklaşık 7 milyon işçiyi doğrudan etkiliyor.

2026 asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi

Komisyonun kararının ardından 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni ücret, sadece maaşları değil; sigorta ödemelerini, borçlanma miktarlarını, BES kesintilerini ve stajyer ödemelerini de yeniden düzenleyecek.

Işıkhan, “Herkesin fikir birliğine vardığı bir tutarda anlaşılacağını ümit ediyoruz.” diyerek yeni ücretin için adil ve dengeli biçimde belirleneceğini belirtti.

2026 asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi

Bakan Işıkhan, “2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 oranında artırdık. Bu yıl da Aralık ayında, 2026’da uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz çalışmalarına başlayacak.” ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, bakanlık ve bağlı kurumların 2026 yılı toplam bütçe tutarının 447 milyar 903 milyon 261 bin lira olduğunu da belirtti.

Birçok uzmana göre 2026 yılında tek artış yapılması düşünülüyor ve bu oran yüzde 30–35 seviyesinde şekillenebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

2026’da asgari ücrete yıl içinde ikinci bir zam yapılacak mı?
Uzmanlara göre 2026’da sadece tek bir zam planlanıyor ve bu artışın yüzde 30–35 bandında olması bekleniyor.
